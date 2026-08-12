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12.08.2026 23:38

Σοκαριστικό βίντεο: Βυτιοφόρο βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα για προσπέραση πάνω σε στροφή – Σώθηκε την τελευταία στιγμή μοτοσικλετιστής

12.08.2026 23:38
vitioforo-motosikleta

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Σοκαριστική είναι η εικόνα που κατέγραψε κάμερα σε κράνος μοτοσικλετιστή, όταν βυτιοφόρο επιχείρησε να προσπεράσει σε στροφή και βρέθηκε ολόκληρο στο αντίθετο ρεύμα, με τον οδηγό της μηχανής να αποφεύγει τη σύγκρουση την τελευταία στιγμή.

Στο βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral στο Διαδίκτυο, ο μοτοσικλετιστής κινείται κανονικά στη λωρίδα του όταν ξαφνικά βλέπει το βαρύ όχημα να κινείται κατά πάνω του. Ο ίδιος αντιδρά ακαριαία και καταφέρνει να περάσει ξυστά από το βυτιοφόρο, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Η ένταση της στιγμής αποτυπώνεται και στην αντίδρασή του, καθώς ακούγεται να λέει τρομαγμένος «Πω πω πω, τι κάνει ρε…!». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν αντιλαμβάνεται ότι έχει γλιτώσει τη σύγκρουση, μονολογεί ανακουφισμένος: «Παραλίγο να πεθάνουμε!»

Στο βίντεο φαίνεται ότι ο οδηγός του βυτιοφόρου έχει ξεκινήσει την προσπέραση ενός γκρι αυτοκινήτου, παραβιάζοντας τη διαχωριστική γραμμή. Το ογκώδες όχημα εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα σχεδόν σε όλο του το πλάτος, ενώ η προσπέραση πραγματοποιείται πάνω σε στροφή.

@seak_o_youtuberr Πως παραλίγο να πεθάνω #closecall #bikelife #neardeathexperences ♬ πρωτότυπος ήχος – Seak

Η κίνηση δημιουργεί ιδιαίτερα σοβαρό κίνδυνο για τους οδηγούς που κινούνται από την αντίθετη κατεύθυνση, με τον μοτοσικλετιστή να προλαβαίνει να αντιδράσει και να αποτρέψει τη σύγκρουση. Αν στη θέση του βρισκόταν αυτοκίνητο ή μεγαλύτερο όχημα, ή αν δεν είχε αντιδράσει τόσο γρήγορα, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρές.

Η πινακίδα κυκλοφορίας του βυτιοφόρου δεν διακρίνεται στο βίντεο, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό σε ποια περιοχή κατεγράφη το περιστατικό. Από τις εικόνες προκύπτει πάντως ότι πρόκειται για ελληνικό επαρχιακό δρόμο με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και χωρίς διαχωριστικό στηθαίο.

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