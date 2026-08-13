Παρί Σεν Ζερμέν: Σήκωσε ξανά το ευρωπαϊκό Super Cup, 2-1 την Άστον Βίλα (Video)

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Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup επικρατώντας 2-1 της Άστον Βίλα στο Σάλτσμπουργκ και πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στην τρέχουσα δεκαετία, στην οποία δημιουργεί τη δική της δυναστεία.
Η ομάδα του Λουϊς Ενρίκε κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League και το Super Cup (2025, 2026) ενώ από το 2020 έχει 6 πρωταθλήματα, 4 κύπελλα και 5 Super Cup Γαλλίας, καθώς και ένα Διηπειρωτικό (2025).
Τα σκορ της Παρί πέτυχαν ο Κβαρατσκέλια στο 20΄ και ο Ντουέ στο 62΄. Ωστόσο, αυτός που έκλεψε την παράσταση σε αυτόν τον τελικό ήταν ο 17χρονος (2009) Μπράιαν Μάτζο ο οποίος ισοφάρισε προσωρινά για την Άστον Βίλα στο 45΄. Ένας σέντερ φορ με απίστευτα σωματικά προσόντα και τεχνική υψηλού επιπέδου, πιθανότατα θα είναι το next big thing του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Έτσι, η Παρί έγινε η πρώτη ομάδα μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης (2016, 2017) που κατακτά συνεχόμενα ευρωπαϊκά Super Cup.
Διαιτητής: Ομάρ Αρτάν (Σομαλία)
Κίτρινες: Ζοάο Γκόμες, Πάου Τόρες, ΜακΓκιν
Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες (75΄ Ερναντές), Ζοάο Νέβες (75΄ Φαμπιάν Ρουϊθ), Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί, Ντουέ (87΄ Μαγιουλού), Ακλιούς (46΄ Ντεμπελέ), Κβαρατσκέλια (88΄ Μπεράλντο).
Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Άστον Βίλα: Μπιζότ, Κας, Λίντελεφ, Πάου Τόρες (79΄ Μινγκς), Μάατσεν, Καμαρά (72΄ Μπογκάρντε), Ζοάο Γκόμες (79΄ Μπάρκλεϊ), Χάμινγκς, ΜακΓκίν (72΄ Άλισον), Μπουεντία, Μάτζο (72΄ Έιμπραχαμ).
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