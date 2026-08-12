Ασημένιος στην Ευρώπη ο Σίσκος στα 200μ. ύπτιο με πανελλήνιο ρεκόρ

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Το πρώτο της μετάλλιο στα αγωνίσματα κολύμβησης του 38ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υγρού στίβου, πανηγύρισε η Ελλάδα, με… δράστη τον Απόστολο Σίσκο.

Ο 21χρονος κατέρριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο με 1:53.81 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, όπως και πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι, χάνοντας μόνο από τον ανίκητο Ούγγρο Χούμπερτ Κος, ο οποίος πρώτευσε με 1:53.08 και πρόσθεσε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε αυτούς του «χρυσού» Ολυμπιονίκη και του παγκόσμιου πρωταθλητή.

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