Αδιέξοδο στο Ορμούζ, σκληρή γραμμή από ΗΠΑ-Ιράν

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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν «τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ», καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη σκληραίνουν τη στάση τους στις αδιέξοδες διαπραγματεύσεις για τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Χαρακτήρισε τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ ως «τείχος από ατσάλι». Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο στρατός του Ιράν έχει αποδυναμωθεί σοβαρά, το IRGC έχει «αποδεκατιστεί» και η χώρα αντιμετωπίζει βαθιά οικονομικά προβλήματα. Δήλωσε ότι το Ιράν «δεν είναι πλέον» ο νταής της Μέσης Ανατολής.

«Είναι δικά μας», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους αργά το βράδυ της Τρίτης, στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews, έξω από την Ουάσινγκτον. «Και κάποια στιγμή, μπορεί να κάνουν κάτι και τότε θα ανατιναχθούν».

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την τοποθέτηση του υπουργού Άμυνας του Πακιστάν, Κχαβάτζα Ασίφ, ο οποίος δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Ισλαμαμπάντ ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «κοντά σε κάποιου είδους συμφωνία» για τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κλιμάκωση της ρητορικής δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες αμφιβολίες για το ενδεχόμενο να επιτευχθεί άμεσα συμφωνία για την κρίσιμη αυτή θαλάσσια αρτηρία, από την οποία περνούσε το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου προτού ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στις 28 Φεβρουαρίου. Παρότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε εκεχειρία τον Ιούνιο, οι σποραδικές συγκρούσεις συνεχίστηκαν, ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια μόνιμη κατάπαυση της σύγκρουσης.

Το Al Jazeera είχε μεταδώσει προηγουμένως ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σε μέρος της θαλάσσιας εμπορικής κίνησης είχαν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, επικαλούμενο εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν άμεσα στις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις.

Αξιωματούχοι στην Τεχεράνη έχουν επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι Ιράν και Ομάν ενδέχεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για το Ορμούζ. Ο Μοχσέν Ρεζάι, ο νεοδιορισμένος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ομάν για τον έλεγχο των Στενών θα παραμείνει, ωστόσο, ξεχωριστή από την απόφαση για το κλείσιμό τους, σύμφωνα με δημοσίευμα του κρατικού πρακτορείου IRIB. Παραμένει, πάντως, ασαφές ποιους όρους θα μπορούσε να επιδιώξει το Ιράν για τη διέλευση πλοίων από τη θαλάσσια οδό.

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις για το Ορμούζ

Το Ιράν μετέφερε μέσω μεσαζόντων πρόσθετους όρους προς την Ουάσινγκτον, μεταξύ των οποίων απαιτήσεις να τερματίσουν οι ΗΠΑ τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, ανέφερε την Τρίτη το IRIB, επικαλούμενο τον Ρεζάι. Οι δηλώσεις έγιναν μετά από συνάντησή του στην Τεχεράνη με τον πρέσβη της Κίνας στο Ιράν, Κονγκ Πέιγου.

«Βρισκόμαστε σίγουρα σε αδιέξοδο», δήλωσε στο Bloomberg TV η Γουέντι Σέρμαν, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. «Εκτός αν οι ΗΠΑ είναι έτοιμες είτε να επιτρέψουν στο Ιράν και ίσως στο Ομάν να επιβάλουν εθελοντικά τέλη διέλευσης είτε να προσφέρουν στο Ιράν τόσο μεγάλη ελάφρυνση από τις κυρώσεις και τόσο μεγάλη αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων ώστε να θεωρήσει ότι αξίζει τον κόπο, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να ανοίξει [το Ορμούζ] για οποιοδήποτε βιώσιμο χρονικό διάστημα».

«Νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι πως, για το προβλέψιμο μέλλον, αν όχι για πάντα, το Ιράν θα ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ», πρόσθεσε.

Το πετρέλαιο ανεβαίνει – συνεχίζονται οι διελεύσεις

Η τιμή του αργού πετρελαίου συνέχισε να αυξάνεται, καθώς οι traders παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Το Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, ενισχυόταν κατά 0,9%, στα 89,72 δολάρια το βαρέλι, στις 7:11 π.μ. ώρα Λονδίνου την Τετάρτη, διευρύνοντας το ανοδικό του σερί για έκτη συνεχόμενη ημέρα.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι ο μέσος όρος επτά ημερών για τις ποσότητες πετρελαίου που εξέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ ανέρχεται σε σχεδόν 9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αριθμός υψηλότερος από πολλές εκτιμήσεις των traders.

Νέα ένταση μετά την αμερικανική επίθεση σε πλοίο

Ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εκτόξευσε την Τρίτη δύο πυραύλους εναντίον φορτηγού πλοίου με σημαία Παναμά, το οποίο επιχειρούσε να διέλθει από τον Κόλπο του Ομάν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το πλοίο κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας αμερικανικό αποκλεισμό.

Παρά τις επιθέσεις αυτές, συνεχίζονται οι λεγόμενες «διαδοχικές διελεύσεις» μέσω των Στενών, διατηρώντας ανοιχτή μια κρίσιμη δίοδο για τον εφοδιασμό με πετρέλαιο. Δορυφορικές εικόνες έδειξαν πλοία να πραγματοποιούν μεταφορτώσεις φορτίων εκτός των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που υποδεικνύει ότι ορισμένα δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να διασχίζουν τη θαλάσσια οδό χωρίς να εμφανίζονται στα συστήματα παρακολούθησης.

Συνολικά 12 τέτοιες αλλαγές πορείας καταγράφηκαν τη Δευτέρα σε μια θαλάσσια ζώνη μήκους άνω των 100 χιλιομέτρων, κατά μήκος των ακτών του Ομάν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel 2. Ορισμένα πλοία επανεμφανίστηκαν επίσης στα δεδομένα παρακολούθησης, καθώς και στις πλατφόρμες Kpler και Vortexa, αφού είχαν διασχίσει το Ορμούζ τις προηγούμενες ημέρες.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, έφτασε την Τρίτη στην Τεχεράνη για συνομιλίες με τον Ιρανό ομόλογό του, μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για όσους σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που συνδέονται με την Ισλαμική Δημοκρατία, καθώς και για θύματα των εσωτερικών διαδηλώσεων. Οι δηλώσεις του έγιναν ως απάντηση σε μια σειρά απαιτήσεων που έθεσε το Ιράν, μεταξύ των οποίων και αποζημίωση για τις παραβιάσεις από τις ΗΠΑ της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο.

Το Ιράν σχεδόν σίγουρα θα απορρίψει τις τελευταίες απαιτήσεις του Τραμπ, οι οποίες, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα ενσωματωθούν «σταθερά σε οποιεσδήποτε και όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ θεωρεί πως βρίσκεται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και δεν βιάζεται να εξασφαλίσει συμφωνία, αρνήθηκε όμως να χαρακτηρίσει την πορεία των συνομιλιών. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι οι απαιτήσεις του Ιράν μεταβάλλονται διαρκώς και ότι η Τεχεράνη αντιμετωπίζει αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις και εσωτερικές αντιπαραθέσεις, ανέφερε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

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