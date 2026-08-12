Τραμπ: Οι ΗΠΑ έχουν «πλήρη έλεγχο» του Στενού του Ορμούζ – «Το Ιράν δεν είναι πλέον ο νταής της Μέσης Ανατολής»

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Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν «πλήρη έλεγχο» του Στενού του Ορμούζ και άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να διατηρήσει τον έλεγχο της στρατηγικής πλωτής οδού.
Χαρακτήρισε τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ ως «τείχος από ατσάλι».
Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο στρατός του Ιράν έχει αποδυναμωθεί σοβαρά, το IRGC έχει «αποδεκατιστεί» και η χώρα αντιμετωπίζει βαθιά οικονομικά προβλήματα.
Δήλωσε ότι το Ιράν «δεν είναι πλέον» ο νταής της Μέσης Ανατολής.
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