Τραμπ: Οι ΗΠΑ έχουν «πλήρη έλεγχο» του Στενού του Ορμούζ – «Το Ιράν δεν είναι πλέον ο νταής της Μέσης Ανατολής»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν «πλήρη έλεγχο» του Στενού του Ορμούζ και άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να διατηρήσει τον έλεγχο της στρατηγικής πλωτής οδού.

Χαρακτήρισε τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ ως «τείχος από ατσάλι».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο στρατός του Ιράν έχει αποδυναμωθεί σοβαρά, το IRGC έχει «αποδεκατιστεί» και η χώρα αντιμετωπίζει βαθιά οικονομικά προβλήματα.

Δήλωσε ότι το Ιράν «δεν είναι πλέον» ο νταής της Μέσης Ανατολής.

Διαβάστε επίσης:

Τριήμερο εθνικό πένθος στην Κολομβία ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού

F-16 συνετρίβη σε εκπαιδευτική πτήση στην Τουρκία – Σώος ο πιλότος (Video)

Ανοιχτός «εμφύλιος» στην ηγεσία του Ιράν για την κατεύθυνση του πολέμου εν μέσω απουσίας του Χαμενεΐ