Τζος Κούσνερ και Μπομπ Ίγκερ αγοράζουν τους Λος Άντζελες Λέικερς σε συμφωνία ύψους 12,5 δισ. δολαρίων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πωλούνται στους επιχειρηματίες Τζος Κούσνερ και Μπομπ Ίγκερ σε τιμή ρεκόρ, η δεύτερη τέτοια πώληση μέσα σε ένα χρόνο.

Η συμφωνία ανέρχεται σε 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ένα που γνωρίζει τους όρους και μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας την Τετάρτη, επειδή καμία από τις δύο πλευρές δεν αποκάλυψε συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Το ESPN ανέφερε για πρώτη φορά ότι ο Κούσνερ και ο Ίγκερ αγοράζουν το πιο πολύτιμο franchise του NBA, το οποίο αποτιμήθηκε πέρυσι στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, όταν ο Μαρκ Γουόλτερ αγόρασε ένα πλειοψηφικό μερίδιο από την οικογένεια Μπους. Οι δύο επιχειρηματίες είχαν εμπλακεί στην προσπάθεια να αποκτήσουν μια ομάδα επέκτασης για το Λας Βέγκας.

Αγοράζοντας τους Λέικερς, ο Ίγκερ και ο Κούσνερ απλά δεν χρειάζεται να περιμένουν αυτήν την απόφαση. Η επέκταση, εάν συμβεί, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τη σεζόν 2028-29.

Η πώληση θα χρειαστεί ακόμη την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του NBA και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Η επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου έχει οριστεί για τον επόμενο μήνα στη Νέα Υόρκη.

Διαβάστε επίσης:

Ενωτική παρέμβαση Γκάλη μετά το ξέσπασμα Ιτόγια κατά των ρατσιστών: «Γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις Εθνικές μας Ομάδες»

Η πρώτη ανάρτηση του Μέσι μετά τον θάνατο του πατέρα του – «Απίστευτα οδυνηρή στιγμή, αμφιβάλω αν θα συνεχίσω»

Μίλτος Τεντόγλου: Αποθεωτική υποδοχή στο ξενοδοχείο της Εθνικής με χειροκροτήματα, αγκαλιές και φιλιά – «Από τους πιο δύσκολους τελικούς» (videos)