Τραγωδία στην Νέα Υόρκη: Νεκροί 27χρονη και βρέφος 5 μηνών μετά την ανατροπή σκάφους κοντά στο Νησί της Ελευθερίας

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Ένας 46χρονος άνδρας αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες για έκθεση σε κίνδυνο από αμέλεια, μετά την ανατροπή ταχύπλοου στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μια 27χρονη γυναίκα και ένα βρέφος μόλις 5 μηνών.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:25 το βράδυ του Σαββάτου, κοντά στο Νησί Λίμπερτι (Liberty Island), όπου βρίσκεται το Άγαλμα της Ελευθερίας, σύμφωνα με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Το σκάφος, ένα Bayliner μήκους 22 ποδιών, ανατράπηκε ενώ βρισκόταν στα νερά του λιμανιού. Δώδεκα άνθρωποι διασώθηκαν από το νερό πριν φτάσει στο σημείο η αστυνομία. Στη συνέχεια, αστυνομικοί δύτες εντόπισαν τη γυναίκα και το βρέφος μέσα στο νερό.

A woman and child died when a boat capsized off the coast of Liberty Island in New York Harbor Saturday night, police said. https://t.co/xZebmHaP7D pic.twitter.com/LsOc09zTHI — New York Post (@nypost) August 9, 2026

Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή, οι υπόλοιποι επιβαίνοντες υπέστησαν ελαφρά τραύματα και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες.

Για την υπόθεση συνελήφθη και κατηγορήθηκε ο Μανουέλ Ερνάντες, 46 ετών, κάτοικος Νέας Υόρκης, στον οποίο απαγγέλθηκαν συνολικά 13 κατηγορίες για έκθεση σε κίνδυνο από αμέλεια.

Μέχρι την Κυριακή δεν είχε εντοπιστεί τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας του Ερνάντες, ενώ η υπόθεση δεν είχε ακόμη καταχωριστεί στα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαστηρίων.

A 5-month-old baby and a woman have died after a boat carrying 14 people overturned near the Statue of Liberty ( New york city) around 10 pm last night.



So tragic 😥 pic.twitter.com/8PC1aclhGh August 9, 2026

Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των δύο θυμάτων, καθώς εκκρεμεί η ενημέρωση των οικογενειών τους.

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