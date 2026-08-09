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09.08.2026 19:23

Πυροσβεστική: Δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια

09.08.2026 19:23
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Σε δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση φωτιάς από αμέλεια, προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές χθες και σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των συλληφθέντων είχε ανάψει πυρκαγιά δίπλα σε δασική έκταση.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το ΠΣ, μετά από άμεση κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. και των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στο αυτόφωρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

* Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα, 9 Αυγούστου 2026, συνελήφθη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών 86χρονος ημεδαπός, καθώς στις 12:09 διαπιστώθηκε να κάνει χρήση συσκευής έψησης (ψησταριάς) πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ για την περιοχή ίσχυε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4 (πολύ υψηλή).

* Στην Τ.Κ. Παρπαριάς, στη Δ.Ε. Αμανής του Δήμου Χίου, συνελήφθη ημεδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026, περί ώρα 13:50, όταν από βενζινοκίνητη αντλία που χρησιμοποιούσε προκλήθηκε μικρής έκτασης αγροτική πυρκαγιά εντός αγροτεμαχίου.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 9 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 684 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.052.830,24 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 277 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 248 (89,53%) είναι από αμέλεια και οι 29 (10,47%) από πρόθεση.

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