ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αποχαιρετούν τον Νίκο Καλογερόπουλο: «Υπηρέτησε την τέχνη μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα»

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Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο, καθώς ο δημοφιλής ηθοποιός έφυγε σήμερα από τη ζωή,σε ηλικία 74 ετών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα στο οποίο είχε κατέβει υποψήφιος το 2004 στην Β΄ Αθήνας, τον αποχαιρέτησε, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν καλλιτέχνη που υπηρέτησε την τέχνη «με έναν απολύτως προσωπικό τρόπο, μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αποχαιρετά με θλίψη τον Νίκο Καλογερόπουλο, έναν σπουδαίο ηθοποιό και πολυσχιδή δημιουργό, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Υπηρέτησε την τέχνη με έναν απολύτως προσωπικό τρόπο, μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα.

Από το «Μάθε παιδί μου γράμματα» και το «Ρεμπέτικο» μέχρι τη «Λούφα και Παραλλαγή», το «Στο Κάμπινγκ» και τις μεταγενέστερες θεατρικές και κινηματογραφικές του δημιουργίες, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό. Οι ερμηνείες του χαρακτηρίστηκαν από αυθεντικότητα, λαϊκότητα, ευαισθησία αλλά και μια σπάνια δύναμη.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν υπήρξε ποτέ ένας καλλιτέχνης αποκομμένος από την κοινωνία και την εποχή του. Με τον δικό του αιχμηρό και συχνά ανατρεπτικό λόγο σχολίαζε την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, ασκώντας κριτική σε πρόσωπα και κατεστημένες αντιλήψεις.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος υπηρέτησε την μεγάλη υπόθεση της Αριστεράς το 2004 ως υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Β´Αθήνας.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος ανήκει πλέον στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες του».

Τα συλλυπητήρια του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, ανέφερε:

«Ηθοποιός με σπουδαία διαδρομή στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας του. Ανήσυχο και ασυμβίβαστο πνεύμα ασχολήθηκε παράλληλα με τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή, την ποίηση και το τραγούδι. “Η τέχνη, χωρίς πολιτική, δεν έχει νόημα”. Αυτή η φράση χαρακτήρισε όλη την πορεία του Νίκου Καλογερόπουλου και τον έκανε να ξεχωρίσει για το ήθος του. Επιλεκτικός και πολυτάλαντος αφήνει πίσω του σημαντικό έργο».

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