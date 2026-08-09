Ντάνιελ Κίναχαν: Εκδόθηκε στην Ιρλανδία ο φερόμενος ως αρχηγός πανίσχυρου κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος

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Στα χέρια των ιρλανδικών αρχών βρίσκεται πλέον ο Ντάνιελ Κίναχαν, τον οποίο οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιρλανδίας συνδέουν με ένα από τα ισχυρότερα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη.

Ο 49χρονος εκδόθηκε την Κυριακή, 9 Αυγούστου, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και, λίγες ώρες μετά την άφιξή του στο Δουβλίνο, εμφανίστηκε ενώπιον του Special Criminal Court, όπου κατηγορήθηκε για διεύθυνση δραστηριοτήτων εγκληματικής οργάνωσης.

Από το Ντουμπάι στο εδώλιο του Δουβλίνου

Για σχεδόν μία δεκαετία, ο Ντάνιελ Κίναχαν ζούσε ανοιχτά στο Ντουμπάι. Παρουσιαζόταν ως παράγοντας της διεθνούς πυγμαχίας, συμβούλευε κορυφαίους αθλητές και κινούνταν σε έναν κόσμο μεγάλων αγώνων, πολυτελών ξενοδοχείων και συμφωνιών εκατομμυρίων.

Για τις ιρλανδικές και αμερικανικές διωκτικές αρχές, ωστόσο, πίσω από αυτή τη δημόσια εικόνα βρισκόταν ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος.

Η παραμονή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έλαβε τέλος μετά την απόφαση των αρχών της χώρας να εγκρίνουν την έκδοσή του στην Ιρλανδία. Ο Κίναχαν είχε συλληφθεί στο Ντουμπάι τον Απρίλιο, βάσει αιτήματος των ιρλανδικών αρχών, και έκτοτε παρέμενε υπό κράτηση, επιχειρώντας μέσω της δικαστικής οδού να αποτρέψει την παράδοσή του.

BREAKING: UAE and Ireland welcome Daniel Kinahan's extradition.



The Dublin boxing promoter, aged in his late 40s, was arrested in relation to alleged serious organised crime offences. pic.twitter.com/1uIcbByNia August 9, 2026

Η απόφαση έκδοσης ελήφθη έπειτα από δικαστική απόφαση στο Ντουμπάι και στηρίχθηκε στη συμφωνία έκδοσης που ισχύει μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ιρλανδίας.

Κυβερνητικό αεροσκάφος για τη μεταφορά του

Η ιρλανδική κυβέρνηση απέστειλε κυβερνητικό αεροσκάφος στο Ντουμπάι για τη μεταφορά του Κίναχαν.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος είχε προσγειωθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το Σάββατο και αναχώρησε για την Ιρλανδία στις 09:20 GMT την Κυριακή (12:20 ώρα Ελλάδας).

BREAKING: Alleged crime boss Daniel Kinahan lands in Dublin to face Irish court.



Sky's @SMurphyTV reports.



The Dublin boxing promoter was arrested in relation to alleged serious organised crime offences. Ireland sent a jet to take him from Dubai following his extradition.… pic.twitter.com/JfiGC3vJoo — Sky News (@SkyNews) August 9, 2026

Ο Κίναχαν έφθασε λίγο μετά τις 18:30 (20:30 ώρα Ελλάδας) στην αεροπορική βάση Casement, στο Baldonnel του Δουβλίνου, όπου συνελήφθη από τις ιρλανδικές αρχές.

Armed convoy transporting Daniel Kinahan has arrived at the CCJ in Dublin. Plenty of onlookers too pic.twitter.com/F5UMr4jZOK August 9, 2026

Ο αστυνομικός επιθεωρητής Κόλιν Ντέιβιντσον ανέφερε αργότερα στο δικαστήριο ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο στις 18:49 (20:49 ώρα Ελλάδας).

Η πρώτη εμφάνιση στο Special Criminal Court

Το ίδιο βράδυ, ο Κίναχαν οδηγήθηκε ενώπιον του Special Criminal Court στο Δουβλίνο, όπου οι εισαγγελικές αρχές τού απήγγειλαν κατηγορία για διεύθυνση δραστηριοτήτων εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η φερόμενη αξιόποινη δραστηριότητα αφορά την περίοδο από τις 8 Οκτωβρίου 2015 έως τις 6 Απριλίου 2017.

Η ακροαματική διαδικασία ήταν σύντομη και πραγματοποιήθηκε ενώπιον τριών δικαστών. Ο Κίναχαν δεν εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο κατά την πρώτη εμφάνισή του.

Εμφανίστηκε στο εδώλιο φορώντας μαύρη μπλούζα με κουκούλα και γυαλιά, ενώ μετά την απαγγελία της κατηγορίας διατάχθηκε η προσωρινή κράτησή του.

Η επόμενη εμφάνισή του ενώπιον του δικαστηρίου ορίστηκε για τις 5 Οκτωβρίου.

«Ένας από τους πλέον καταζητούμενους»

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων WAM ανακοίνωσε επισήμως την παράδοση του Κίναχαν στις ιρλανδικές αρχές, επικαλούμενο κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών.

Σε αυτήν χαρακτηρίζεται «ένα από τα πλέον καταζητούμενα πρόσωπα σε υποθέσεις που σχετίζονται με το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι ιρλανδικές αρχές τον κατηγορούν για διεύθυνση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, ανθρωποκτονία και παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.

Η έκδοσή του αποτελεί αποτέλεσμα πολυετών ερευνών της Garda Drugs and Organised Crime Bureau, της υπηρεσίας της ιρλανδικής αστυνομίας που είναι αρμόδια για τα ναρκωτικά και το οργανωμένο έγκλημα.

Στο στόχαστρο και των Ηνωμένων Πολιτειών

Το 2022, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κατονομάσει τον Ντάνιελ Κίναχαν ως έναν από τους τρεις επικεφαλής της Kinahan Organised Crime Group.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν προσφέρει αμοιβή ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη των προσώπων που θεωρούσαν ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Η επιστροφή του στην Ιρλανδία έχει, συνεπώς, ιδιαίτερη βαρύτητα για τις αρχές της χώρας, καθώς ακολουθεί χρόνια ερευνών γύρω από τη δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης και τις διεθνείς διασυνδέσεις της.

Τι υποστηρίζει η πλευρά Κίναχαν

Εκπρόσωποι του Ντάνιελ Κίναχαν δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν άμεσα την Κυριακή για σχόλιο.

Δικηγόρος του είχε δηλώσει στο BBC το 2021 ότι ο Κίναχαν δεν είχε ποινικό μητρώο ούτε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος του και είχε απορρίψει ως ψευδείς τις κατηγορίες που τον παρουσίαζαν ως αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης

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