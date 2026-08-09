Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Μουζάκι Ηλείας – Πάνω από 100 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο (video)

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μουζάκι Πύργου Ηλείας. Από το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκαν για την φωτιά στις 17:00.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα (από τα οποία τα πέντε από την Τσεχία) ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύργου.

Από νωρίς το βράδυ ωστόσο, η εικόνα είναι καλύτερη σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκο Κοροβέση.

«Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην περιοχή Μουζάκι», ανέφερε και πρόσθεσε πως, «μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν τουλάχιστον εννέα εναέρια πυροσβεστικά μέσα βοηθώντας σημαντικά στο έργο της κατάσβεσης, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις».

Σύμφωνα με τον κ. Κοροβέση, «προς το παρόν δεν κινδυνεύει το χωριό Μουζάκι, καθώς το μέτωπο της φωτιάς δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή», συμπληρώνοντας ότι «στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν τουλάχιστον 14 μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφερειακής ενότητας Ηλείας».

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Προς το παρόν δεν απειλούνται οικισμοί.

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