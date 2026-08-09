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09.08.2026 17:51

Γονίδης: Η φωτογραφία που μαθαίνει τη μικρή του κόρη να οδηγάει βάρκα

09.08.2026 17:51
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Τι θα μπορούσε να κάνει ένας παλαίμαχος ναυτικός από το να προσπαθήσει να εμφυσήσει την αγάπη για τη θάλασσα στα παιδιά του; Ο λόγος για τον Σταμάτη Γονίδη που προτού γίνει ο αναγνωρισμένος τραγουδιστής και συνθέτης υπηρέτησε τη θάλασσα ως ναυτικός προερχόμενος από το νησί της Κύθνου.

Ο τραγουδιστής ανέβασε μια σπάνια φωτογραφία με τη μικρότερη κόρη του, τη Μαριαλένα, να κρατάει το τιμόνι ενός σκάφους και τον μπαμπά δίπλα της να επιβλέπει, με φόντο την Κύθνο.

«Μαθαίνοντας την μικρή μου κόρη Μαριαλένα να οδηγεί βάρκα! Ευλογία τα παιδιά» έγραψε χαρακτηριστικά στη φωτογραφία που ανέβασε.

Η Μαριαλένα είναι η τρίτη και μικρότερη κόρη του δημοφιλούς τραγουδιστή και της συζύγου του, Κατερίνας, που γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2020.

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