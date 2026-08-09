Με Τεντόγλου και άλλους 15 η πρεμιέρα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

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Στο Μπέρμιγχαμ ξεκινά αύριο το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, η σημαντικότερη διοργάνωση για το άθλημα στην φετινή χρονιά.
Σήμερα ανακοινώθηκαν τα όρια πρόκρισης στους προκριματικούς, με την Ελλάδα να ταξιδεύει με αποστολή ρεκόρ, 60 αθλητών και αθλητριών.
Την Δευτέρα κάνουν πρεμιέρα 16 αθλητές, μεταξύ των οποίων και ο Μίλτος Τεντόγλου.
Ο Έλληνας ολυμπιονίκης είναι σε τρομερή φόρμα και θα αγωνιστεί στις 13:30 στον προκριματικό του μήκους όπου το όριο πρόκρισης είναι στα 8,15μ., όριο που έχει για… πλάκα ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι
Δευτέρα 10 Αυγούστου – 1η ημέρα
Απόγευμα
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