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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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09.08.2026 18:05

Με Τεντόγλου και άλλους 15 η πρεμιέρα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

09.08.2026 18:05
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Στο Μπέρμιγχαμ ξεκινά αύριο το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, η σημαντικότερη διοργάνωση για το άθλημα στην φετινή χρονιά.

Σήμερα ανακοινώθηκαν τα όρια πρόκρισης στους προκριματικούς, με την Ελλάδα να ταξιδεύει με αποστολή ρεκόρ, 60 αθλητών και αθλητριών.

Την Δευτέρα κάνουν πρεμιέρα 16 αθλητές, μεταξύ των οποίων και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης είναι σε τρομερή φόρμα και θα αγωνιστεί στις 13:30 στον προκριματικό του μήκους όπου το όριο πρόκρισης είναι στα 8,15μ., όριο που έχει για… πλάκα ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι

Δευτέρα 10 Αυγούστου – 1η ημέρα 

  • 12:35 Σφαιροβολία (Γ) Προκριματικός Ραφαηλίδου, Μαγκούλια
  • 12:40 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Φραντζεσκάκης, Παπαναστασίου, Αναστασάκης
  • 12:45 800 μ. (Α) Προκριματικός
  • 13:25 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη
  • 13:30 Μήκος (Α) Προκριματικός Τεντόγλου, Σταματονικολός
  • 13:55 400 μ. (Α) Προκριματικός
  • 14:20 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Φραντζεσκάκης, Παπαναστασίου, Αναστασάκης
  • 14:35 400 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός 
  • 14:40 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός Γεννίκης, Μαχαίρας, Μουζενίδης

Απόγευμα

  • 21:03 Σφαιροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 21:10 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Σκαρβέλη
  • 21:35 100 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός
  • 21:55 Τριπλούν (Γ) Προκριματικός Καρύδη
  • 22:10 100 μ. (Γ) Ημιτελικός
  • 22:33 Σφαιροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 22:38 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Σκαρβέλη
  • 22:40 5000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 23:00 3000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός
  • 23:40 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ
  • 23:50 100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

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