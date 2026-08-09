Τρομερό γκολ ο Καρετσας κόντρα στην Άρσεναλ του Τζόλη (video)

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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο πρώτο δυνατό φιλικό της Ντόρτμουντ απέναντι στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη, έχει βάλει ένα τρομερό γκολ.

Στο ημίχρονο οι Γερμανοί έχουν προβάδισμα με 0-2, με τον νεαρό Ελληνα να βάζει το δεύτερο τέρμα που ήταν εκπληκτικό.

Πήρε την μπάλα από τα αριστερά και σε μία σόλο επίθεση, έκοψε προς τον άξονα και με κεραυνό με το αριστερό πόδι, έστειλε τη μπάλα στην απέναντι γωνία της εστίας.

Wonderful debut goal for Konstantinos Karetsas against Arsenal.

pic.twitter.com/NpyXzIs1ei August 9, 2026

Ο Καρέτσας, όπως και ο Τζόλης, ξεκίνησαν βασικοί στο σπουδαίο φιλικό των δύο ομάδων επί αγγλικού εδάφους.

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