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09.08.2026 17:51

Γεωργιάδης για τον ξυλοδαρμό νοσηλεύτριας στον Ερυθρό Σταυρό: «Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ»

09.08.2026 17:51
Adonis-Georgiadis

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιβεβαίωσε το επεισόδιο με την επίθεση από ασθενή σε νοσηλεύτρια στα Επείγοντα του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός».

Σε μία πιο… ήπια εκδοχή, καθώς ο Μ. Γιαννακός έκανε λόγο μέχρι και για κίνδυνο ζωής της νοσηλεύτριας, που δεν ίσχυε, ο υπουργός Υγείας καταδίκασε το περιστατικό και έκανε γνωστό ότι υποβλήθηκε μήνυση προς την ασθενή που την χτύπησε, για να συλληφθεί λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, με την ασθενή να βρίσκεται στο φορείο περιμένοντας να εξεταστεί,πριν επιτεθεί στη νοσηλεύτρια.

Η διοίκηση του «Ερυθρού Σταυρού» της χορήγησε πενθήμερη άδεια, ενώ, όπως σημειώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης, έχει υπάρξει συνεννόηση ώστε να παραμείνει εκτός εργασίας για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να αναρρώσει σωματικά και ψυχικά.

Η ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη

«Ξημερώματα και κατά το πέρας της γενικής εφημερίας του Γ.Ν. Ερυθρός Σταυρός της 7ης Αυγούστου ασθενής που περίμενε στο φορείο για να εξετασθεί, για άγνωστη αιτία επετέθη σε νοσηλεύτρια που εκτελούσε τα καθήκοντα της στα επείγοντα, με αποτέλεσμα να υποστεί ξυλοδαρμό!

Εκλήθη η αστυνομία και συνελήφθη η ασθενής η οποία άσκησε βία και η νοσηλεύτρια υπέβαλε μήνυση!

Η εν λόγω νοσηλεύτρια εξετάσθηκε από τους ιατρούς του νοσοκομείου και εκρίθη ότι μπορεί να αποχωρήσει για την οικία της!

Η διοίκηση με την σειρά της χορήγησε 5 ημέρες αδείας και μετά από συνεννόηση με την ίδια, όσο χρειαστεί για την σωματική και ψυχική της αποκατάσταση! Κάτω τα χέρια από το προσωπικό του ΕΣΥ που και τις ημέρες αυτές που οι περισσότεροι λείπουν για τις διακοπές τους, αυτοί είναι στο καθήκον».

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