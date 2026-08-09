search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 03:34
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2026 18:36

«Έλαμψαν» Τζόλης και Καρέτσας στο φιλικό Άρσεναλ – Ντόρτμουντ (2-3): Ασίστ και κερδισμένο πέναλτι ο ένας, γκολ ο δεύτερος (video)

09.08.2026 18:36
karetsas-tzolis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ιδανικό ξεκίνημα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, καθώς ο Έλληνας διεθνής βρήκε δίχτυα στο (ανεπίσημο) ντεμπούτο του με τους Βεστφαλούς, στο φιλικό απέναντι στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη στο Emirates (2-3 οι Γερμανοί).

Ο Καρέτσας άνοιξε λογαριασμό με τη γερμανική ομάδα στο 29ο λεπτό. Έπειτα από πάσα του Σβένσον, ο νεαρός άσος έκανε ένα εξαιρετικό σόλο και με το αριστερό πόδι έστειλε την μπάλα υποδειγματικά στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0 για την Μπορούσια (είχε ανοίξει το σκορ ο Ινάσιο στο 7′).

Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι στο οποίο ο Καρέτσας συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ντόρτμουντ, μετά τη μεταγραφή του από την Γκενκ, με τον Έλληνα διεθνή να πραγματοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των Βεστφαλών.

Και ο Χρήστο Τζόλης όμως δεν τα πήγε άσχημα. Επαιξε κι αυτός βασικός και στο 54′ ο Χρήστος Τζόλης με μαγική ασίστ έδωσε έτοιμο γκολ στον Νουανέρι, με το νεαρό επιθετικό να μειώνει σε 1-2, ενώ μετά κέρδισε και το πέναλτι με το οποίο οι πρωταθλητές Αγγλίας μείωσαν σε 2-3.

Διαβάστε επίσης

Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στο Μουζάκι Ηλείας – Πάνω από 100 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κορωπί – Επιχειρούν εναέρια, στάλθηκε προληπτικά 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα

Βοιωτία: Απατεώνας έπεισε ηλικιωμένες να του δώσουν χρήματα και κοσμήματα για να μην τα καταγράψει ο…δορυφόρος της εφορίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

MixCollage-09-Aug-2026-11-36-PM-4026
ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Κίναχαν: Εκδόθηκε στην Ιρλανδία ο φερόμενος ως αρχηγός πανίσχυρου κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος

Mohsen Rezaei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Μοχσέν Ρεζαΐ νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας – Τι συμβαίνει με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

kalogeropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αποχαιρετούν τον Νίκο Καλογερόπουλο: «Υπηρέτησε την τέχνη μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

arnaoutoglou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: «Όταν η Μεσόγειος φτάνει τους 33 βαθμούς, τι σημαίνει πραγματικά;»

andreas g papandreou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Την πολιτική σκέφτεται ο Ανδρέας Παπανδρέου – Πιθανή η υποψηφιότητα στο Ηράκλειο

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

Porter Airlines
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ακυρώθηκε πτήση επειδή… ένα μικρό παιδί αρνιόταν να δέσει τη ζώνη του - Δεκάδες επιβάτες αποκλείστηκαν στο αεροδρόμιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 02:25
kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

MixCollage-09-Aug-2026-11-36-PM-4026
ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Κίναχαν: Εκδόθηκε στην Ιρλανδία ο φερόμενος ως αρχηγός πανίσχυρου κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος

Mohsen Rezaei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Μοχσέν Ρεζαΐ νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας – Τι συμβαίνει με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

1 / 3