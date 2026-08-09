«Έλαμψαν» Τζόλης και Καρέτσας στο φιλικό Άρσεναλ – Ντόρτμουντ (2-3): Ασίστ και κερδισμένο πέναλτι ο ένας, γκολ ο δεύτερος (video)

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Ιδανικό ξεκίνημα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, καθώς ο Έλληνας διεθνής βρήκε δίχτυα στο (ανεπίσημο) ντεμπούτο του με τους Βεστφαλούς, στο φιλικό απέναντι στην Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη στο Emirates (2-3 οι Γερμανοί).

Ο Καρέτσας άνοιξε λογαριασμό με τη γερμανική ομάδα στο 29ο λεπτό. Έπειτα από πάσα του Σβένσον, ο νεαρός άσος έκανε ένα εξαιρετικό σόλο και με το αριστερό πόδι έστειλε την μπάλα υποδειγματικά στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0 για την Μπορούσια (είχε ανοίξει το σκορ ο Ινάσιο στο 7′).

What a screamer by Karetsas against Arsenal on his Borussia Dortmund debut! pic.twitter.com/UhfpUBcG76 — Daxo (@daxooo_) August 9, 2026

Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι στο οποίο ο Καρέτσας συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ντόρτμουντ, μετά τη μεταγραφή του από την Γκενκ, με τον Έλληνα διεθνή να πραγματοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των Βεστφαλών.

Και ο Χρήστο Τζόλης όμως δεν τα πήγε άσχημα. Επαιξε κι αυτός βασικός και στο 54′ ο Χρήστος Τζόλης με μαγική ασίστ έδωσε έτοιμο γκολ στον Νουανέρι, με το νεαρό επιθετικό να μειώνει σε 1-2, ενώ μετά κέρδισε και το πέναλτι με το οποίο οι πρωταθλητές Αγγλίας μείωσαν σε 2-3.

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