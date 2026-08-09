Γιαννακόπουλος: «Σε 5 χρόνια θα βλέπω το μπάσκετ ως φίλαθλος» – Οι «φαρμακερές» ατάκες του για τον Ολυμπιακό

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Σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στους «EuroInsiders», ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για την πορεία του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, την περσινή σεζόν, τον Εργκίν Αταμάν, την αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό, αλλά και το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αναφερόμενος στην αλλαγή νοοτροπίας που επιχειρήθηκε στον Παναθηναϊκό, τόνισε πως «ήταν μεγάλο στοίχημα να αλλάξουμε τη νοοτροπία στον Παναθηναϊκό και να έρθουν ξανά κοντά μας οι οπαδοί». Παράλληλα, χαρακτήρισε την περσινή σεζόν γεμάτη ατυχίες, επισημαίνοντας τους τραυματισμούς σημαντικών παικτών, με αποτέλεσμα η ομάδα να μην καταφέρει ουσιαστικά ποτέ να παρουσιαστεί πλήρης.

Ο ίδιος, πάντως, δεν χαρακτήρισε αποτυχημένη την περσινή χρονιά. «Ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν είχε ένα γήπεδο που ανήκε στον ίδιο τον σύλλογο. Τώρα καταφέραμε να επενδύσουμε δεκάδες εκατομμύρια στο γήπεδο», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τεράστια επιτυχία τη δημιουργία ενός πραγματικού «σπιτιού» για την ομάδα. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι αγωνιστικά περίμενε περισσότερα, ειδικά μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια.

Γιαννακόπουλος: Τον Αταμάν θα τον αγαπώ για πάντα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Εργκίν Αταμάν, τον οποίο χαρακτήρισε έναν από τους προπονητές που μπορούν να διαχειριστούν ομάδες γεμάτες αστέρες και να πάρουν το καλύτερο από τους παίκτες τους. «Τον Εργκίν τον αγάπησα, τον αγαπώ και θα τον αγαπώ για πάντα», είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας ότι θεωρεί πως αποτελεί το «alter ego» του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολη την απόφαση να τερματιστεί η συνεργασία τους, καθώς τον έβλεπε και ως φίλο, ενώ υποστήριξε πως ο Αταμάν είχε μικρότερη ευθύνη για την περσινή πορεία από αυτή που του απέδωσε ο κόσμος.

Ξεκάθαρος ήταν και σχετικά με το αν παρεμβαίνει στις μεταγραφές. «Δεν επιλέγω εγώ τους παίκτες», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι από τότε που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό έχει επιβάλει μόλις έναν παίκτη και δεν έχει εμπλακεί στις υπόλοιπες μεταγραφικές αποφάσεις.

Γιαννακόπουλος: Τα τελευταία 10 χρόνια έμαθαν στον Ολυμπιακό ότι η μπάλα του μπάσκετ είναι πορτοκαλί

Για την αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό, ο Γιαννακόπουλος ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός. «Τα τελευταία 10 χρόνια έμαθαν πως στο μπάσκετ έχουμε πορτοκαλί μπάλα και όχι μία ασπρόμαυρη», είπε, θυμίζοντας ότι παλαιότερα στις εξέδρες του Ολυμπιακού ακούγονταν μέχρι και συνθήματα για «οφσάιντ». Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει προσπαθήσει αρκετές φορές να δημιουργήσει μία πιο ανθρώπινη σχέση με τους αδελφούς Αγγελόπουλους, ακόμη και προτείνοντας κοινές δράσεις κατά της βίας, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση.

Σχετικά με το NBA Europe, εκτίμησε ότι μπορεί να οδηγήσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ «στο επόμενο επίπεδο», ενώ τάχθηκε κατά ενός πιθανού διαχωρισμού των μεγάλων δυνάμεων του ευρωπαϊκού μπάσκετ σε διαφορετικές λίγκες. Παράλληλα, άφησε αιχμές για την προηγούμενη διοίκηση της EuroLeague, υποστηρίζοντας ότι δεν κατάφερε να αναπτύξει το άθλημα.

Τέλος, αναφερόμενος στο δικό του μέλλον στον Παναθηναϊκό, ανέφερε πως σε βάθος 5ετιας σκοπεύει να αποχωρήσει και ήδη δρομολογεί τις αλλαγές στον σύλλογο.

«Ας πούμε ότι έχω το ενάμιση πόδι μέσα και το μισό πόδι έξω. Θα δούμε. Θα βάλω μια τηλεόραση και σε πέντε χρόνια θα βλέπω τα παιχνίδια ως φίλαθλος, σίγουρα. Ως φίλαθλος, σε εκείνη την καρέκλα. Η τηλεόραση θα είναι εκεί και εγώ θα φωνάζω» είπε.

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