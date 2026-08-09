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09.08.2026 19:07

Σάλος με τον Φειδία – Πήγε με σορτσάκι στην εκδήλωση μνήμης των Ισαάκ και Σολωμού

09.08.2026 19:07
feidias-sortsaki

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Έντονες αντιδράσεις και σχόλια έχει προκαλέσει η εμφάνιση του Φειδία Παναγιώτου σε εκδήλωση μνήμης για τα 30 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού.

Ο Ευρωβουλευτής πήγε στην εκδήλωση σαν… τουρίστας καθώς εμφανίστηκε με σορτσάκι, κάλτσα και ανάλαφρο παπουτσάκι, κάτι που σχολιάστηκε έντονα. Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Βουλής, Υπουργοί και Υφυπουργοί, αλλά κυρίως οι οικογένειες των δύο ηρώων και η εμφάνισή του μόνο ως προσβολή χαρακτηρίστηκε.

Για το θέμα έκανε ανάρτηση το Νέα Πόλις αναφέροντας για τον Φειδία:

Σε μια εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 30 χρόνια από τη θυσία του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού, η παρουσία δεν είναι απλώς «μια ακόμη έξοδος». Είναι από μόνη της ένα μήνυμα. Και όταν παρευρίσκεσαι ως εκλεγμένος Ευρωβουλευτής, δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Πρόεδρο της Βουλής, Υπουργούς, Υφυπουργούς και πάνω απ’ όλα τις οικογένειες των δύο ηρώων, ο στοιχειώδης σεβασμός δεν θα έπρεπε να χρειάζεται ούτε υπόδειξη ούτε πρωτόκολλο.

Η συγκεκριμένη ενδυμασία του Φειδία Παναγιώτου, σορτς, κάλτσες και καθημερινά παπούτσια, σε μια τέτοια τελετή, κατά την άποψή μας, δεν είναι αντισυμβατικότητα. Είναι ασέβεια προς τη στιγμή και προς όσα αυτή συμβολίζει.Δεν απαιτεί κανείς γραβάτες και κοστούμια για να αποδείξει κάποιος τον πατριωτισμό του.Υπάρχουν όμως στιγμές που απαιτούν μέτρο, συναίσθηση και σεβασμό.

Γιατί εδώ δεν μιλάμε για dress code.

Μιλάμε για δύο ανθρώπους που δολοφονήθηκαν.

Μιλάμε για οικογένειες που 30 χρόνια μετά κουβαλούν την απώλειά τους.

Μιλάμε για ΙΣΑΑΚ και ΣΟΛΩΜΟΥ.

Και απέναντι στους νεκρούς μας, το ελάχιστο που οφείλουμε είναι να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε, γιατί βρισκόμαστε εκεί και ποιους τιμούμε.

Η διαφορετικότητα μπορεί να είναι επιλογή.

Η αντισυμβατικότητα επίσης.

Η ασέβεια, όμως, δεν μπορεί να βαφτίζεται «διαφορετικότητα».Και δυστυχώς, απόψε η εικόνα αυτή είπε πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε δήλωση.

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