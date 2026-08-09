search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 03:30
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2026 21:06

Δανία: Πυροβολισμοί στη πόλη Χόμπεκ με τουλάχιστον 3 τραυματίες – Πληροφορίες για ξεκαθάρισμα λογαριασμών

09.08.2026 21:06
astynomikos-dania

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στη μικρή πόλη Χόλμπεκ της Δανίας σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, μπορεί να σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ εγκληματιών.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία δήλωσε ότι δυνάμεις της αναπτύχθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης- λιμάνι Χόλμπεκ, που βρίσκεται στο νησί Ζηλανδία, περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά της Κοπεγχάγης, έπειτα από «πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια των οποίων αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν».

«Επί του παρόντος, δεν μπορούμε να παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους», πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία ειδοποιήθηκε γύρω στις 3.45 το απόγευμα τοπική ώρα (4.45 ώρα Ελλάδας).

Η πιο πιθανή υπόθεση είναι αυτή του «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κατοικημένη περιοχή.

Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι οι δράστες εθεάθησαν να φεύγουν από το σημείο των πυροβολισμών με ένα λευκό αυτοκίνητο, δήλωσε η αστυνομία, και απηύθυνε έκκληση για να δοθούν μαρτυρίες για το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης

Σάλος με τον Φειδία – Πήγε με σορτσάκι στην εκδήλωση μνήμης των Ισαάκ και Σολωμού

Τραγωδία στην Νέα Υόρκη: Νεκροί 27χρονη και βρέφος 5 μηνών μετά την ανατροπή σκάφους κοντά στο Νησί της Ελευθερίας

Σικελία: Ανακαλύφθηκε ναυάγιο 2.100 ετών με εκατοντάδες αμφορείς στον βυθό (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

MixCollage-09-Aug-2026-11-36-PM-4026
ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Κίναχαν: Εκδόθηκε στην Ιρλανδία ο φερόμενος ως αρχηγός πανίσχυρου κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος

Mohsen Rezaei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Μοχσέν Ρεζαΐ νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας – Τι συμβαίνει με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

kalogeropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αποχαιρετούν τον Νίκο Καλογερόπουλο: «Υπηρέτησε την τέχνη μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

arnaoutoglou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: «Όταν η Μεσόγειος φτάνει τους 33 βαθμούς, τι σημαίνει πραγματικά;»

andreas g papandreou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Την πολιτική σκέφτεται ο Ανδρέας Παπανδρέου – Πιθανή η υποψηφιότητα στο Ηράκλειο

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

Porter Airlines
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ακυρώθηκε πτήση επειδή… ένα μικρό παιδί αρνιόταν να δέσει τη ζώνη του - Δεκάδες επιβάτες αποκλείστηκαν στο αεροδρόμιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 02:25
kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

MixCollage-09-Aug-2026-11-36-PM-4026
ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Κίναχαν: Εκδόθηκε στην Ιρλανδία ο φερόμενος ως αρχηγός πανίσχυρου κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος

Mohsen Rezaei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Μοχσέν Ρεζαΐ νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας – Τι συμβαίνει με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

1 / 3