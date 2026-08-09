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09.08.2026 21:50

Θρήνος στο ΝΒΑ: Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός προπονητής Ντον Νέλσον

09.08.2026 21:50
don-nelson

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Ο κόσμος του ΝΒΑ θρηνεί την απώλεια του θρυλικού Ντον Νέλσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Η οικογένεια του σπουδαίου πρώην προπονητή του ΝΒΑ ανακοίνωσε τον θάνατό του, γνωστοποιώντας πως απεβίωσε ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Το πρωί της Κυριακής, ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και προπάππους Ντον Νέλσον έφυγε ειρηνικά για να συναντήσει τον Κύριο, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια. Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας του εβδομάδας, φίλοι και συγγενείς τον περιέβαλαν με αγάπη, μοιράζοντας την ευλογία της φιλίας του και αναπολώντας πολύτιμες αναμνήσεις», ανέφερε η οικογένειά του.

Ο Νέλσον κατέγραψε 1.335 νίκες στο ΝΒΑ σε 31 σεζόν, έχοντας καθίσει στον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς, Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Νιου Γιορκ Νικς και Ντάλας Μάβερικς.

Αναδείχθηκε τρεις φορές καλύτερος προπονητής της σεζόν και συνέβαλε σημαντικά στην καθιέρωση του small-ball στο NBA.

Επίσης, είχε πανηγυρίσει πέντε φορές τον τίτλο ως παίκτης, όλες με τους Μπόστον Σέλτικς.

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