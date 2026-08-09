Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε τον πατέρα του – Συντετριμμένος στην κηδεία του

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Το τελευταίο αντίο στον πάτερα του, Χόρχε, είπε την Κυριακή (9/8) ο Λιονέλ Μέσι, σε στενό οικογενειακό κύκλο, κοντά στη γενέτειρά του, το Ροσάριο.

Ο Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή μία ημέρα πριν σε ηλικία 68 ετών. Υπήρξε για τον γιο του στήριγμα σε συναισθηματικό και ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά και ο ατζέντης του παγκόσμιου σταρ από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας είχε φτάσει το βράδυ του Σαββάτου στο Ροσάριο με ιδιωτικό αεροσκάφος από το Μαϊάμι, μαζί με τη σύζυγό του, Αντονέλα Ροκούτσο, και τα παιδιά τους.

Αμέσως κατευθύνθηκαν προς την κοντινή πόλη Πέρες, όπου είχε προγραμματιστεί μια ιδιωτική τελετή σε νεκροταφείο, η πρόσβαση στο οποίο είχε αποκλειστεί αυστηρά.

Γύρω στο μεσημέρι της Κυριακής, το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι αρκετά οχήματα άρχισαν να αποχωρούν από το νεκροταφείο, γεγονός που υποδήλωνε την ολοκλήρωση της τελετής, όπως και η αποχώρηση των ανδρών ιδιωτικής ασφάλειας που βρίσκονταν εκεί από την προηγούμενη ημέρα. Αρκετά αργεντίνικα μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν επίσης ότι η τελετή είχε ολοκληρωθεί.

Από νωρίς το πρωί, τα κάγκελα του νεκροταφείου Ελ Πράδο, που ήταν σχεδόν έρημο, εκτός από δημοσιογράφους και λίγους αστυνομικούς, είχαν στολιστεί με μια φανέλα με το Νο10, μηνύματα γραμμένα σε φύλλα χαρτιού, όπως «Κουράγιο Λέο, σε αγαπάμε» και «Κουράγιο, οικογένεια Μέσι!», καθώς και ένα στεφάνι λουλουδιών, όπως διαπίστωσε το AFP.

Lionel Messi y su familia participaron en un funeral privado en Rosario, Argentina, para despedir a Jorge Messi, padre del futbolista.



El último adiós se llevó a cabo en un ambiente de intimidad y respeto, acompañado por sus seres más cercanos. 🕊️



🎥 Latinus pic.twitter.com/rMV8WIPuwi — Meridiano (@Meridianoonline) August 9, 2026

Μεταξύ των λίγων φιλάθλων που βρέθηκαν εκεί ήταν ο 15χρονος Λούκας Μπλάνκο, από μια γειτονιά της Πέρες, ο οποίος ετοιμαζόταν να κρεμάσει στα κάγκελα το δικό του μήνυμα: «Κουράγιο, Μέσι».

«Έχει δώσει τόση χαρά σε αυτή τη χώρα, τώρα είναι η σειρά μας να του ανταποδώσουμε λίγη από αυτή και να τον παρηγορήσουμε», ανέφερε.

«Κάναμε 700 χιλιόμετρα για να είμαστε εδώ, θέλαμε να σταθούμε δίπλα στον Λέο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσαν ο Κάρλος και η Άνα, ένα ζευγάρι από την Τρες Αρόγιος, πόλη νότια του Μπουένος Άιρες.

Από το Σάββατο, συμπαίκτες του Μέσι στην εθνική Αργεντινής είχαν εκφράσει την επιθυμία να βρεθούν στο πλευρό του αρχηγού τους, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο αν επρόκειτο να παραστούν στην κηδεία ή αν θα συναντούσαν ξεχωριστά την οικογένεια.

«Σίγουρα θα του κάνει καλό που θα είμαστε εκεί», δήλωσε ο μέσος της Μπόκα Τζούνιορς και πρώην παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν, Λεάντρο Παρέδες, μετά το παιχνίδι της Μπόκα με τη Βελέζ το βράδυ του Σαββάτου. «Πρέπει να μιλήσω με κάποιους από τους συμπαίκτες μου για να δούμε αν θα πάμε τώρα ή αύριο μέσα στην ημέρα».

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