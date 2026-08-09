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09.08.2026 16:59

Ζελένσκι: «Περισσότεροι από 50.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες θα αναπτυχθούν στη Ρωσία» – Συμφωνία Ρωσίας-Συρίας για στρατιωτικές βάσεις

09.08.2026 16:59
zelensky

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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες θα αναπτυχθούν στη Ρωσία για να πολεμήσουν στο πλευρό της συμμάχου της Πιονγιάνγκ.

Ο Ζελένσκι έγραψε χθες στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι μία απόφαση έχει ληφθεί για 30.000 ως 50.000 Βορειοκορεάτες που θα αναπτυχθούν στη ρωσική επικράτεια, πρόκειται για μεγαλύτερο αριθμό από την εκτίμηση των 30.000 στρατιωτών που είχε κάνει τον Ιούλιο.

Ο ίδιος δεν δημοσιοποίησε τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε αυτή την πληροφορία.

Ο Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι το Κίεβο εντόπισε μερικούς πυραύλους από τη Βόρεια Κορέα στην επικράτεια της Ουκρανίας, χωρίς ωστόσο ν’ αποκαλύψει τις τοποθεσίες εντοπισμού.

Συρία και Ρωσία συμφώνησαν για τις ρωσικές βάσεις μετά από 18 μήνες διαπραγματεύσεων

Συρία και Ρωσία υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης (MoU) για τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν το μέλλον των ρωσικών βάσεων στην Ταρτούς και στη Χμέιμιμ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Βάσει της συμφωνίας, οι δύο χώρες αναμένεται να προχωρήσουν στην αναδιοργάνωση της ρωσικής παρουσίας στη συριακή ακτή, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο μνημόνιο.

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από 18 μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Δαμασκού και Μόσχας, με επίκεντρο το καθεστώς και το μέλλον της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η αναδιοργάνωση.

Στο επίκεντρο οι ρωσικές βάσεις

Οι εγκαταστάσεις στην Ταρτούς και τη Χμέιμιμ αποτελούν κομβικά σημεία της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία και έχουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τη Μόσχα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών σηματοδοτεί, επομένως, ένα νέο στάδιο στις σχέσεις Συρίας – Ρωσίας, καθώς η τύχη των ρωσικών εγκαταστάσεων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που καλούνται να διαχειριστούν οι δύο χώρες.

Παρά την υπογραφή του MoU, παραμένουν άγνωστες κρίσιμες παράμετροι, όπως η ακριβής έκταση της ρωσικής παρουσίας που θα διατηρηθεί, το καθεστώς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών.

Οι επόμενες κινήσεις Δαμασκού και Μόσχας αναμένεται να αποσαφηνίσουν το νέο πλαίσιο για τη ρωσική στρατιωτική παρουσία στη συριακή ακτή.

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