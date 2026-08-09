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09.08.2026 16:31

Βοιωτία: Απατεώνας έπεισε ηλικιωμένες να του δώσουν χρήματα και κοσμήματα για να μην τα καταγράψει ο…δορυφόρος της εφορίας

09.08.2026 16:31
kosmimata apati (1)

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Μια απίστευτη τηλεφωνική απάτη με λεία 400.000 ευρώ και κοσμήματα σημειώθηκε σε χωριό της Βοιωτίας. Ο δράστης, προσποιούμενος τον λογιστή, κατάφερε να πείσει 90χρονη γυναίκα ότι η εφορία χρησιμοποιεί «δορυφόρο καταγραφής» για να ελέγξει μετρητά και χρυσαφικά, και ότι αν δεν τα βγάλει έξω από το σπίτι θα της επιβληθεί βαρύ πρόστιμο.

Η γυναίκα, ακολουθώντας τις τηλεφωνικές οδηγίες, τοποθέτησε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε σακούλα και τα άφησε στην αυλή της. Μόλις επέστρεψε στο εσωτερικό του σπιτιού, εμφανίστηκε συνεργός του δράστη, πήρε τη σακούλα και εξαφανίστηκε. Όταν η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία και την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, έχει αναλάβει η Ασφάλεια Λειβαδιάς.

Δεύτερη απάτη

Με το ίδιο κόλπο, πιθανότατα ο ίδιος δράστης, χθες το απόγευμα (7/8) τηλεφώνησε σε 93χρονη σε άλλο χωριό της Βοιωτίας και προσποιήθηκε και πάλι τον λογιστή.

Της είπε για να μην της επιβληθεί πρόστιμο, πρέπει να βγάλει από το σπίτι της όσα χρήματα και χρυσαφικά έχει για να καταγράψει ο δορυφόρος της εφορίας.

Πράγματι η ηλικιωμένη, έβαλε σε μια σακούλα 5.000 ευρώ και τα κοσμήματά της και την άφησε έξω από την πόρτα της οικίας της.

Όταν εισήλθε στο σπίτι της, συνεργός του απατεώνα πήρε την σακούλα, και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα αντιλήφθηκε μετά από ώρα την απάτη και τηλεφώνησε στις αστυνομικές αρχές.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ορχομενού ανέλαβε την έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

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