Πάτρα: Οι σύμβουλοι επενδύσεων με κρυπτονομίσματα αποδείχθηκαν απατεώνες – 61χρονος έχασε 100.000 ευρώ

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Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ένας 61χρονος άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε χθες (5/8) , άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα.
Ο 61χρονος πραγματοποιούσε σταδιακά εμβάσματα χρημάτων προς λογαριασμούς που του υποδείκνυαν, σε διάστημα περίπου δύο ετών, από το 2023 έως και τον Αύγουστο του 2025.
Όταν επιχείρησε να προχωρήσει σε ανάληψη των χρημάτων του, ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε προηγουμένως να καταβάλει επιπλέον ποσά, δήθεν για την πληρωμή φόρων, προμηθειών και εξόδων αποδέσμευσης των κεφαλαίων.
Η απαίτηση αυτή κίνησε τις υποψίες του, με αποτέλεσμα να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για οργανωμένη απάτη. Αμέσως απευθύνθηκε στην ΕΛΑΣ και κατήγγειλε το περιστατικό.
Η ΕΛΑΣ διερευνά την υπόθεση, ενώ υπενθυμίζει στους πολίτες να επιδεικνύουν προσοχή απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις και ζητούν διαρκώς νέες καταβολές χρημάτων, επικαλούμενες διάφορες χρεώσεις ή τέλη για την εκταμίευση των υποτιθέμενων κερδών.
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