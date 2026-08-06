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06.08.2026 06:45

Κρήτη: Εντοπισμός 40 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

06.08.2026 06:45
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Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 40 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι 40 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας από εναέριο μέσο της Frontex.

Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής τους από ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή αλιευτικού σκάφους.

Οι 40 μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

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