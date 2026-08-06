Κυψέλη: Σήμερα απολογείται ο 26χρονος για τη δολοφονία της Βρετανίδας – Επιμένει ότι είναι αθώος, μπλέκει και τρίτο πρόσωπο (videos)

Takeaways by to pontiki AI Ο 26χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας, η οποία βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη, απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή.

Ο άνδρας υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο σπίτι και, πανικόβλητος, ακολούθησε τις οδηγίες ενός άγνωστου ηλικιωμένου για την απομάκρυνση της σορού.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ο ηλικιωμένος τον εκβίαζε, αναγκάζοντάς τον να κάνει αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασμό της θανούσας για να του καταβάλει χρήματα.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε το κινητό της γυναίκας για να στείλει παραπλανητικά μηνύματα στους οικείους της, ισχυριζόμενος ότι έδρασε υπό καθεστώς έντονου φόβου.

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Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, Πέμπτη (6/8), ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Η σορός της Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου από άστεγο στην περιοχή της Κυψέλης, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της, ενώ ο 26χρονος Σαρίφ Αχμαντζάι συνελήφθη τη Δευτέρα.

Μετά την απολογία του ο 26χρονος έφερε μία νέα τροπή στα δεδομένα γιατί εμφάνισε ένα τρίτο πρόσωπο. Σύμφωνα λοιπόν με την απολογία του, ο άντρας ισχυρίζεται ότι βρήκε την γυναίκα νεκρή μέσα στο σπίτι, προσπάθησε να την βοηθήσει, είδε ότι δεν συνέρχεται και γι’ αυτό έφυγε έντρομος για να δει τι θα κάνει.

Ανέφερε πως κάποια στιγμή βρήκε έναν άγνωστο ηλικιωμένο στο δρόμο και τον ρώτησε «τι θα μπορούσα να κάνω αν έχω έναν νεκρό στο σπίτι;». Ο ηλικιωμένος, – υπαρκτός ή ανύπαρκτος δεν έχει διαπιστωθεί – φέρεται να του απάντησε πως «εγώ είμαι νοσοκόμος, ξέρω πολύ καλά, πέταξε το πτώμα για να μην μπλέξεις».

Και αυτό φέρεται να έκανε λοιπόν ο 26χρονος όπως ο ίδιος ισχυρίζεται. Φέρεται να πήρε μία βαλίτσα, τοποθέτησε μέσα το άψυχο κορμί της Βρετανίδας και το έδωσε στον ηλικιωμένο, φωτογραφίζοντας άλλη μία, δεύτερη συνάντηση λοιπόν με τον ηλικιωμένο.

Ακολούθως φέρεται να του έδωσε τη βαλίτσα μαζί με ένα χρηματικό ποσό για να μπορέσει να τον βοηθήσει. Ισχυρίζεται επίσης ότι ο ηλικιωμένος του έστειλε κι άλλο μήνυμα, απειλούσε εκείνον και τη γυναίκα του και τα λεφτά τα έβγαλε από την τραπεζική, από τον τραπεζικό λογαριασμό της Βρετανίδας για να τα δώσει σε εκείνον.

Η κατάθεση του 26χρονου

«Δεν έκανα ποτέ κακό σε κανέναν. Θέλω να με καταλάβετε και να με πιστέψετε. Ήμουν απλώς σε πανικό. Από την αγάπη για την οικογένειά μου πήρα τη δύναμη να σας πω την αλήθεια. Εγώ και η γυναίκα μου είμαστε Ευαγγελικοί Χριστιανοί και παράλληλα κάνουμε εθελοντισμό και φιλανθρωπικές δράσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το διαμέρισμα όπου διέμενε προσωρινά η 38χρονη Βρετανίδα -την αποκαλεί Λίσα- χρησιμοποιούνταν από φιλανθρωπική οργάνωση για τη φιλοξενία ανθρώπων που είχαν ανάγκη.Play Video

Αναφερόμενος στα όσα συνέβησαν στις 15 Ιουλίου, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε φύγει νωρίτερα από παρέα φίλων για να επισκεφθεί το σπίτι που έμενε η γυναίκα. «Όταν άναψα τα φώτα και κατευθύνθηκα προς το μπάνιο, παρατήρησα ότι η Λίσα ήταν πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου και έβγαζε κάτι σαν νερό από το στόμα της. Της μίλησα δυο τρεις φορές αλλά αυτή δεν απαντούσε. Πάγωσα. Μου κόπηκαν τα πόδια», περιέγραψε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια εγκατέλειψε το διαμέρισμα χωρίς να ειδοποιήσει τις Αρχές.

Στη συνέχεια της κατάθεσής του, αναφέρθηκε σε έναν άγνωστο ηλικιωμένο άνδρα, τον οποίο συνάντησε τυχαία σε στάση λεωφορείου όταν έφυγε από το σπίτι. Όπως υποστήριξε, τον ρώτησε τι έπρεπε να κάνει και εκείνος φέρεται να τον συμβούλεψε να απομακρύνει τη σορό από το σπίτι ώστε να μην «μπλέξει».

«Μέσα στον πανικό μου έφυγα αμέσως από το σπίτι και σταμάτησα έναν γέρο που βρήκα μπροστά μου σε μια στάση λεωφορείου και τον ρώτησα τι κάνω αν έχω ένα άτομο νεκρό μέσα στο σπίτι μου. Αυτός μου είπε ότι δούλευε με νοσοκομεία και ξέρει από αυτά και αυτό που πρέπει να κάνω είναι να το απομακρύνω από το σπίτι μου αλλιώς θα μπλέξω. Έκατσα και σκέφτηκα αυτά που μου είπε για κάποιες ώρες», σημείωσε.

Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι επέστρεψε στο διαμέρισμα την επόμενη ημέρα και τοποθέτησε τη σορό της Λίσα μέσα σε μια μαύρη βαλίτσα.

«Έτσι την επόμενη μέρα εκεί προς το βράδυ, μέσα στον πανικό μου και φοβούμενος μην μπλέξω γιατί έχω και ένα μικρό παιδί, τον άκουσα (τον ηλικιωμένο) και γύρισα πίσω στο σπίτι. Η Λίσα ήταν εκεί. Ήλπιζα ότι θα ήταν ζωντανή και δεν θα την έβρισκα πάλι στην ίδια κατάσταση. Έτσι αποφάσισα να κάνω αυτό που μου είπε ο γέρος. Πήρα μια μαύρη βαλίτσα που βρήκα μέσα στο σπίτι και έβαλα μέσα την Λίσα. Πήρα την βαλίτσα και την έβαλα στο πορτ μπαγκάζ του κόκκινου Peugeot, που προηγουμένως είχα παρκάρει έξω από το σπίτι που σας λέω. Αυτό το αυτοκίνητο είναι της γυναίκας μου. Ξεκίνησα λοιπόν με το Peugeot, έφτασα κοντά στο σπίτι μου και το πάρκαρα. Κατέβηκα από το αυτοκίνητο, έβγαλα την βαλίτσα από το πορτ μπαγκαζ και πήγα με τα πόδια σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται απέναντι από τον Πανελλήνιο. Εκεί βρήκα τον γέρο που σας είπα που μου έδωσε τις συμβουλές. Αυτός μου είπε να του αφήσω την βαλίτσα και θα το αναλάβει αυτός. Βέβαια αυτός μου ζήτησε χρήματα ως αντάλλαγμα. Του εξήγησα ότι εκείνη την στιγμή δεν έχω και ότι θα έβρισκα και θα του έδινα».

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι αφαίρεσε τις τραπεζικές κάρτες και το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης, υποστηρίζοντας ότι από το κινητό έστειλε μηνύματα στους οικείους της ώστε να πιστέψουν ότι ήταν καλά, ενώ από τις τραπεζικές της κάρτες έκανε αναλήψεις χρημάτων, τα οποία -όπως ισχυρίζεται- κατέληξαν στον ηλικιωμένο άνδρα που τον εκβίαζε.

«Σκέφτηκα ότι χρήματα θα βρω από τις κάρτες της Λίσα. Αφού άφησα την βαλίτσα στον γέρο δεν ξανασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Ταράχτηκα πολύ με όλο αυτό που έγινε. Την επόμενη μέρα είπα στην γυναίκα μου ότι είχα ανάγκη να ξεφύγω, χωρίς όμως να της πω κάτι σχετικό με τη Λίσα και της πρότεινα να πάμε στην Αράχοβα εκδρομή. (…) Εκεί καθίσαμε ένα βράδυ και επιστρέψαμε την επόμενη μέρα στην Αθήνα. Κάτι άλλο που ξέχασα να σας πω είναι ότι πέραν από τις κάρτες της Λίσα πήρα και το κινητό της. Από αυτό έστειλα κάποια μηνύματα σε κοντινούς της ανθρώπους για να καθησυχαστούν ότι είναι καλά. Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν. Δεν σκεφτόμουν καθαρά. Όσα λεφτά έβγαλα από τις κάρτες της Λίσα τα έδωσα στον γέρο γιατί με εκβίαζε ότι θα τα πει όλα στην αστυνομία. Αυτόν τον γέρο απ’ όσο ξέρω τον λένε Νίκο και συχνάζει εκεί που άφησα την βαλίτσα. (…) Το κινητό και τις κάρτες της Λίσα τις πέταξα σε έναν κάδο», κατέληξε.

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