Συναγερμός στον αέρα: Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Τραμπ πλησίασε επικίνδυνα επιβατικό αεροπλάνο

Takeaways by to pontiki AI Η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών ξεκίνησε έρευνα για την απώλεια απόστασης ασφαλείας μεταξύ του ελικοπτέρου Marine One που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ και ενός εμπορικού αεροσκάφους.

Τα δύο πτητικά μέσα πλησίασαν σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου κατά την απογείωση του επιβατικού αεροσκάφους από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν.

Ο Λευκός Οίκος και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διαβεβαίωσαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν διέτρεξε σε κανένα σημείο κίνδυνο κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της στιγμιαίας απώλειας του προβλεπόμενου διαχωρισμού των αεροσκαφών.

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Έρευνα για περιστατικό κατά το οποίο το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε σε πολύ μικρή απόσταση από επιβατικό αεροσκάφος ξεκίνησε η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).

Το συμβάν σημειώθηκε την Τρίτη, με τον Λευκό Οίκο να διαβεβαιώνει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν κινδύνευσε σε κανένα σημείο.

Σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «New York Times», τα δύο αεροσκάφη πλησίασαν σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου, δηλαδή περίπου 1,6 χιλιομέτρων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό συνδέεται με έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των στρατιωτικών χειριστών του ελικοπτέρου και του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η NTSB ανέφερε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X ότι εξετάζει αναφορά για απώλεια της προβλεπόμενης απόστασης διαχωρισμού μεταξύ του Marine One και εμπορικού αεροσκάφους, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Η υπηρεσία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

NTSB is investigating a reported loss of separation event between Marine One and a commercial aircraft departing DCA that occurred on Aug. 4. — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) August 5, 2026

Τι σημαίνει η ονομασία Marine One

Η ονομασία Marine One αποδίδεται σε οποιοδήποτε ελικόπτερο μεταφέρει τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ.

Αντίστοιχα, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επιβαίνει σε αεροσκάφος, αυτό λαμβάνει την κωδική ονομασία Air Force One.

«Ο πρόεδρος δεν κινδύνευσε»

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι πτήσεις του Marine One πραγματοποιούνται από ορισμένους από τους καλύτερους αεροπόρους στον κόσμο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βρέθηκε σε κίνδυνο σε καμία χρονική στιγμή.

Η προκαταρκτική εκτίμηση της FAA

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι, βάσει των πρώτων αναλύσεων ασφαλείας, καταγράφηκε στιγμιαία απώλεια της προβλεπόμενης απόστασης διαχωρισμού.

Στη συνέχεια, ωστόσο, τα δύο αεροσκάφη εξακολούθησαν να απομακρύνονται το ένα από το άλλο.

Η FAA επισήμανε ακόμη ότι ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας παρέμεινε σε επικοινωνία τόσο με τον πιλότο του εμπορικού αεροσκάφους όσο και με τον χειριστή του Marine One κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η υπηρεσία επανέλαβε τη διαβεβαίωση του Λευκού Οίκου ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διέτρεξε κίνδυνο.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσει να εξετάζει τις συνθήκες του συμβάντος και ότι θα προχωρήσει στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες, ανάλογα με τα ευρήματα της έρευνας.

Οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας

Σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», οι κανονισμοί ασφαλείας προβλέπουν ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις πρέπει να διατηρείται οριζόντια απόσταση τουλάχιστον 1,5 μιλίου, δηλαδή περίπου 2,4 χιλιομέτρων, και κάθετη απόσταση 500 ποδών, περίπου 150 μέτρων.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:30 τοπική ώρα, δηλαδή στις 21:30 ώρα Ελλάδας.

Την ίδια ώρα απογειωνόταν ένα Embraer E-170 της American Airlines, το οποίο εκμεταλλεύεται η θυγατρική εταιρεία Envoy Air.

Η πορεία του προεδρικού ελικοπτέρου

Το ελικόπτερο κατευθύνθηκε προς την αεροπορική βάση Άντριους, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάστηκε στο προεδρικό αεροσκάφος, προκειμένου να ταξιδέψει στην Καλιφόρνια.

Η American Airlines δεν απάντησε σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.

Απάντηση δεν έδωσε ούτε το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ.

Αυστηρότερα μέτρα μετά την τραγωδία του 2025

Η FAA είχε ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν μετά τη φονική σύγκρουση που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2025.

Τότε, επιβατικό αεροσκάφος, το οποίο βρισκόταν στη φάση της τελικής προσέγγισης για προσγείωση, συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά 67 άνθρωποι.

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