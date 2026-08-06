Αφήστε τους πολίτες στην ησυχία τους

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Τα όσα θλιβερά – κατ’ άλλους αστεία και άκρως ψυχαγωγικά – συμβαίνουν σήμερα στο κόμμα Καρυστιανού έχουν δημιουργήσει το πιο καυτό πολιτικό ξεκατίνιασμα αυτού του καλοκαιριού.

Ταυτόχρονα όμως έχουν προσφέρει κι ένα σκληρό μάθημα σε διάφορους επίδοξους αστέρες της πολιτικής: όταν πορεύεσαι με θεωρίες συνωμοσίας και φθηνούς εντυπωσιασμούς, χωρίς πολιτική υποδομή και ικανότητα, χωρίς αίσθηση και στοιχειώδη γνώση των προβλημάτων της χώρας σου, κάνε καλύτερα κάτι άλλο κι άσε την πολιτική στην ησυχία της – και τους πολίτες στη δική τους.

Έχουν ήδη τα προβλήματά τους και δεν τους χρειάζονται καινούργια.

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