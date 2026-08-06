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06.08.2026 10:26

Cruise control ή πόδι στο γκάζι – Ποιο καίει λιγότερο

06.08.2026 10:26
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credit: unsplash

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Το cruise control σίγουρα αυξάνει την άνεση αλλά πως επηρεάζει στην πραγματικότητα την κατανάλωση; – Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή

Το cruise control αποτελεί πλέον βασικό εξοπλισμό στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στις μεγάλες διαδρομές. Εκτός όμως από την ξεκούραστη οδήγηση, πολλοί οδηγοί αναρωτιούνται αν η χρήση του συμβάλλει και στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ή αν τελικά έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει μία απάντηση που να ισχύει σε κάθε περίπτωση, καθώς όλα εξαρτώνται από τη μορφολογία του δρόμου και τον τρόπο που κινείται το αυτοκίνητο.

Πότε το cruise control βοηθά στην οικονομία

Σε έναν επίπεδο αυτοκινητόδρομο, όπου δεν υπάρχουν έντονες υψομετρικές διαφορές, το cruise control μπορεί να αποδειχθεί πιο αποδοτικό από τον ίδιο τον οδηγό. Το σύστημα διατηρεί σταθερή την ταχύτητα χωρίς απότομες επιταχύνσεις ή συνεχείς μικροδιορθώσεις στο γκάζι, κάτι που συνήθως οδηγεί σε πιο ομαλή λειτουργία του κινητήρα και χαμηλότερη κατανάλωση.

Αντίθετα, όταν ο οδηγός ελέγχει ο ίδιος το πεντάλ του γκαζιού, είναι πολύ πιθανό να αυξομειώνει ασυναίσθητα την ταχύτητα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οικονομία καυσίμου.

Οι ανηφόρες αλλάζουν τα δεδομένα

Η κατάσταση διαφοροποιείται σε δρόμους με έντονες ανηφορικές κλίσεις. Εκεί, το cruise control προσπαθεί να διατηρήσει την προκαθορισμένη ταχύτητα, αυξάνοντας περισσότερο το γκάζι και τις στροφές του κινητήρα ώστε να μην πέσει η ταχύτητα του αυτοκινήτου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένας έμπειρος οδηγός μπορεί να πετύχει καλύτερη οικονομία, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να χάσει ταχύτητα στην ανηφόρα και επιταχύνοντας ξανά πιο ομαλά όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Τι προσφέρει το Adaptive Cruise Control

Πολλά νέα μοντέλα εξοπλίζονται με Adaptive Cruise Control, το οποίο δεν περιορίζεται στη διατήρηση της ταχύτητας. Μέσω καμερών και αισθητήρων, το σύστημα παρακολουθεί την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα, επιβραδύνοντας ή επιταχύνοντας όταν χρειάζεται.

Έτσι, εκτός από μεγαλύτερη άνεση στις μετακινήσεις, συμβάλλει και στη διατήρηση μιας απόστασης ασφαλείας από τα υπόλοιπα οχήματα.

Το σωστό είναι να χρησιμοποιείται εκεί που αποδίδει

Το cruise control μπορεί πράγματι να βοηθήσει στη μείωση της κατανάλωσης, αρκεί να χρησιμοποιείται υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Σε διαδρομές χωρίς υψομετρικές διαφορές αποτελεί συνήθως την πιο οικονομική επιλογή, ενώ σε δρόμους με έντονες κλίσεις είναι προτιμότερο ο οδηγός να έχει ο ίδιος τον έλεγχο του γκαζιού.

Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα δεν αντικαθιστά την προσοχή του οδηγού. Η συνεχής επαγρύπνηση παραμένει απαραίτητη, ενώ το cruise control απενεργοποιείται αυτόματα μόλις πατηθεί το πεντάλ του φρένου.

Τι κρατάμε:

  • Το cruise control μπορεί να είναι πιο οικονομικό, υπό προϋποθέσεις
  • Μπορεί να βοηθήσει σε δρόμους χωρίς  έντονες υψομετρικές διαφορές
  • Αντίθετα, σε δρόμους με έντονες κλίσεις, ένας έμπειρος οδηγός μπορεί να πετύχει καλύτερη οικονομία
  • Το σωστό είναι να χρησιμοποιείται εκεί που αποδίδει, με τον οδηγό να είναι πάντα έτοιμος να πάρει τον έλεγχο

Πηγή: autotypos.gr

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