Λάκης Χαλκιάς: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του (Video/Photos)

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Το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του αυθεντικού εκφραστή της ελληνικής λαϊκής μουσικής, που έφυγε από τη ζωή στα 82 του χρόνια.

Η σορός του έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10 το πρωί, με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών» στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ώστε να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο καλλιτέχνη.

Η σύζυγος του αείμνηστου ερμηνευτή, Αλέκα, βρέθηκε στον ναό από τις πρώτες πρωινές ώρες, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της στο τελευταίο αντίο.

Στις 12:00 θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία και κατόπιν, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη η κηδεία. Σημειώνεται, ότι επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).

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