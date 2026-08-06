Ανω Λιόσια: Από ηλεκτροπληξία ο θάνατος 72χρονου που βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του – Πήγε να κλέψει μετασχηματιστή με άλλους δύο 

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Δύο άτομα, 68 και 72 ετών, συνελήφθησαν από την ΕΛΑΣ για τον θάνατο ενός άλλου 72χρονου στα Άνω Λιόσια.

Το θύμα βρέθηκε νεκρό με τραύματα σε κεφάλι και κορμό, την 1η Αυγούστου, στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του με τις αρχές να ξεκινούν έρευνες και όπως προέκυψε οι κατηγορούμενοι βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας βρίσκονταν από κοινού με τον 72χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου.

Εκεί, κατά τη διάρκεια αφαίρεσης καλωδίων από μετασχηματιστή ο τελευταίος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και να έπεσε από ύψος στο έδαφος.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι τον επιβίβασαν σε όχημα και τον μετέφεραν στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου τον εγκατέλειψαν, φοβούμενοι πιθανόν ότι θα αποκαλυφθεί και η δράση τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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