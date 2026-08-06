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06.08.2026 12:20

Τροχαίο με νεκρό στη Μύκονο

06.08.2026 12:20
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Μύκονο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 18:35, στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς – Χώρας, μοτοσικλέτα που οδηγούσε 42χρονος εξετράπη της πορείας της, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος. Από τη σύγκρουση ο 42χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.

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ΠΕΜΠΤΗ 06.08.2026 12:27
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ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Βρετανίδα τουρίστρια μέθυσε με την 15χρονη κόρη της και προκάλεσε επεισόδια στο ξενοδοχείο και το κέντρο υγείας

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