Τροχαίο με νεκρό στη Μύκονο

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Μύκονο.
Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 18:35, στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς – Χώρας, μοτοσικλέτα που οδηγούσε 42χρονος εξετράπη της πορείας της, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος. Από τη σύγκρουση ο 42χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.
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