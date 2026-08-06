Τροχαίο με νεκρό στη Μύκονο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Μύκονο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 18:35, στην επαρχιακή οδό Άνω Μεράς – Χώρας, μοτοσικλέτα που οδηγούσε 42χρονος εξετράπη της πορείας της, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος. Από τη σύγκρουση ο 42χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.

Διαβάστε επίσης

Κεφαλονιά: Προφυλακιστέος ο 44χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση

Μυστράς: Νεκροψία και τοξικολογικές θα δείξουν αν ο πατέρας του 55χρονου πέθανε από φυσικά αίτια – Οι αντιφατικές δηλώσεις γιου και δικηγόρου

Κρήτη: Εντοπισμός 40 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας