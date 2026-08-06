Μυστράς: Νεκροψία και τοξικολογικές θα δείξουν αν ο πατέρας του 55χρονου πέθανε από φυσικά αίτια – Οι αντιφατικές δηλώσεις γιου και δικηγόρου

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Τις τοξικολογικές και την νεκροψία περιμένουν οι Αρχές για να δουν αν ο πατέρας του 55χρονου, που τον κρατούσε σε καταψύκτη, πέθανε όντως από παθολογικά αίτια, όπως ισχυρίστηκε ο συλληφθείς στον Μυστρά.

Ωστόσο, η διαδικασία αναμένεται να αργήσει καθώς για τουλάχιστον 2,5 χρόνια ο νεκρός άνδρας βρισκόταν στον καταψύκτη και πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόψυξης ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Ο γιος του, που παραμένει κρατούμενος έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Ο 55χρονος ομολόγησε πως ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια και επί 2,5 χρόνια κρατούσε τη σορό του μέσα στον καταψύκτη, προκειμένου να λαμβάνει τόσο τη σύνταξή του όσο και τη σύνταξη χηρείας που λάμβανε από τη μητέρα του, με συνολικό ποσό τα 1.600 ευρώ.

Το οικονομικό κίνητρο ωστόσο εξετάζεται καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο του, δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και το κίνητρο της πράξης του δεν ήταν οικονομικό, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτά που ισχυρίστηκε ο 55χρονος.

Αυτές οι αντιφάσεις είναι που προβληματίζουν τις Αρχές και περιμένουν να προχωρήσουν οι διαδικασίες της νεκροψίας και των τοξικολογικών, για να διαπιστώσουν αν όντως πέθανε από φυσικά αίτια ο ηλικιωμένος -που έπασχε από άνοια- ή αν υπάρχει κάτι άλλο στη μέση.

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