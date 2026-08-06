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06.08.2026 10:56

Ριάνα και ASAP Rocky: «Ασυγκράτητοι» σε φεστιβάλ – Ο προκλητικός χορός που κάνει τον γύρο του διαδικτύου (Video)

06.08.2026 10:56
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Έναν ιδιαίτερα αισθησιακό χορό στον ASAP Rocky χάρισε η Ριάνα μπροστά σε πλήθος κόσμου και ενώ το ζευγάρι διασκέδαζε στο στο φεστιβάλ Crop Over 2026.

Φορώντας μια αποκαλυπτική αποκριάτικη στολή με κοψίματα, η τραγουδίστρια ξεδίπλωσε τις χορευτικές της ικανότητες μπροστά στον σύντροφό της και πατέρα των παιδιών της, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Σε βίντεο που κάηνει τον γύρο του διαδικτύου, η Ριάνα φαίνεται να χορεύει αισθησιακά πάνω στον ράπερ, αδιαφορώντας για τα… αδιάκριτα βλέμματα. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να ανταποκριθεί στον χορό, συμμετέχοντας ενεργά στο ίδιο ύφος. με τους δυο τους να τραβούν την προσοχή.

Στα σχόλια στο διαδίκτυο, πάντως, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υποστήριξαν ότι δεν επρόκειτο απλά για έναν αισθησιακό χορό, αλλά για ένα θέαμα ιδιαίτερα προκλητικό…

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ΠΕΜΠΤΗ 06.08.2026 12:27
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ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Βρετανίδα τουρίστρια μέθυσε με την 15χρονη κόρη της και προκάλεσε επεισόδια στο ξενοδοχείο και το κέντρο υγείας

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