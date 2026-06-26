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26.06.2026 11:16

ASAP Rocky: Η ατάκα του σε συναυλία που ξεσήκωσε αντιδράσεις – Θαυμαστές ζητούν από τη Ριάνα να τον χωρίσει (Video)

26.06.2026 11:16
asap-rocky-new

Πλήθος αντιδράσεων προκάλεσε μια ατάκα που είπε ο ASAP Rocky από τη σκηνή σε συναυλία του στην Αριζόνα.

Ο 37χρονος ράπερ βρέθηκε στο στόχαστρο όταν σε εμφάνισή του στο πλαίσιο της περιοδείας του «Don’t Be Dumb Tour», απευθύνθηκε σε κάποιες γυναίκες που βρίσκονταν στο κοινό, λέγοντας: «Δόξα τω Θεώ που δεν με γνωρίζατε όταν ήμουν ελεύθερος, γιατί θα σας είχα γαμ***** άγρια».

Αν και κάποιοι παρευρισκόμενοι βρήκαν αστεία την ατάκα και γέλασαν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι αντιδράσεις ήταν αμέτρητες, με πολλούς να χαρακτηρίζουν το σχόλιο αυτό άκρως προσβλητικό τόσο απέναντι στη σύντροφό του με την οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά όσο και απέναντι σε όλες τις γυναίκες.

Δεν έλειψαν, μάλιστα, και εκείνοι που απευθυνόμενοι στη Ριάνα, την παρότρυναν να τον χωρίσει…

@lexslowkey He left me stunned when he said this like what did he just say?!?! 😭😭😭 #asaprocky #asaprockyconcert #asaprockyphoenix #dontbedumbtour #rihanna ♬ original sound – itsalexissimonelowkey
@simbaoffperc

?????????

♬ original sound – Rawrr

«Ριάνα, αν δεν τον αφήσεις…. συνεχώς της δείχνει ασέβεια», «Θέλω να τον χωρίσω και δεν είμαι καν η Ριάνα», «Είναι τόσο αηδιαστικό και δείχνει ασέβεια προς τη Ριάνα» είναι λίγα μόνο από τα σχόλια των οργισμένων θαυμαστών.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 11:26
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ΜΟΥΣΙΚΗ

ASAP Rocky: Η ατάκα του σε συναυλία που ξεσήκωσε αντιδράσεις – Θαυμαστές ζητούν από τη Ριάνα να τον χωρίσει (Video)

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