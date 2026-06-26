Χάρι Στάιλς: To μήνυμα Ελληνίδας που τον έκανε να διακόψει τη συναυλία του – «Πούλησες φωτογραφίες με τις πατούσες σου για να έρθεις εδώ;» (Video)

Τη συναυλία του στο Wembley διέκοψε ο Χάρι Στάιλς με αφορμή ένα μήνυμα που διάβασε από τις κερκίδες. Σε αυτό, μια Ελληνίδα θαυμάστριά του, έγραφε ότι χρειάστηκε να πουλήσει φωτογραφίες με τις… πατούσες της για να παρευρεθεί στο live του τραγουδιστή.

Διαβάζοντας τι γράφει το εν λόγω πανό από χαρτόνι, πάνω στο οποίο ήταν ζωγραφισμένη και η ελληνική σημαία, ο 32χρονος σταμάτησε να τραγουδά και απευθυνόμενος στο νεαρό κορίτσι, ρώτησε: «Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή. Πούλησες φωτογραφίες με τις πατούσες σου για να έρθεις εδώ;».

Αφού εκείνη του το επιβεβαίωσε, ρώτησε το όνομά της που ήταν Φένια και αφού το πρόφερε κι ο ίδιος με δυσκολία, της είπε ότι χάρηκε για τη γνωριμία…

Το κοινό στο στάδιο γελούσε και χειροκροτούσε, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου…

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