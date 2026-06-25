Elton John: Γιατί η ιστορία του Billy Elliot «άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή του»

Ο Σερ Έλτον Τζον δήλωσε ότι η ιστορία του Μπίλι Έλιοτ «άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή του» καθώς του θύμισε πώς ο πατέρας του «δεν πήγε ποτέ να τον δει» όταν εμφανιζόταν.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ τραγουδιστής, αναφέρθηκε επίσης στο πώς αισθάνεται «συνδεδεμένος» με την ταινία και το μιούζικαλ, καθώς πιστεύει ότι έχουν πολλές ομοιότητες με τη ζωή του και τη σχέση του με τον πατέρα του.

Ο Σερ Έλτον, γεννημένος ως Ρέτζιναλντ Ντουάιτ, είχε τεταμένη σχέση με τον πατέρα του Στάνλεϊ, ο οποίος ήταν απαξιωτικός για την παγκοσμίως επιτυχημένη μουσική του καριέρα, στη διάρκεια της οποίας έχει φθάσει 10 φορές στο νούμερο ένα των βρετανικών charts.

Ο σταρ έχει επίσης συνθέσει τη μουσική για μιούζικαλ που έγιναν μεγάλες επιτυχίες όπως τα «The Devil Wears Prada», «The Lion King» και «Billy Elliot» με το τελευταίο να επιστρέφει στο Γουέστ Εντ του χρόνου μετά από σχεδόν μια δεκαετία.

Το «Billy Elliot: The Musical» είναι διασκευή της ομότιτλης ταινίας του 2000 που εισέπραξε καλές κριτικές και αφηγείται την ιστορία ενός 11χρονου αγοριού που ζει σε μια εργατική πόλη κατά τη διάρκεια της απεργίας των ανθρακωρύχων το 1984 και ανακαλύπτει το πάθος του για το μπαλέτο.

Μιλώντας σε εκδήλωση για την αναβίωση του επιτυχημένου μιούζικαλ, ο Σερ Έλτον Τζον εξήγησε γιατί του προσέλκυσε το ενδιαφέρον η «εντυπωσιακή» ιστορία του Μπίλι Έλιοτ και αναλογίστηκε τις ομοιότητές του με τον χαρακτήρα.

«Νομίζω ότι αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο και με έκανε να αποφασίσω ότι ήθελα να γράψω εγώ τη μουσική, ήταν όταν ο μπαμπάς του Μπίλι πηγαίνει στον εξώστη για να τον δει να εμφανίζεται στο Βασιλικό Μπαλέτο για πρώτη φορά» είπε αναφερόμενος στη σκηνή, στην οποία ο πατέρας του πρωταγωνιστικού χαρακτήρα εκφράζει την υποστήριξή του στο όνειρο του γιου του να χορεύει.

Ο Σερ Έλτον Τζον συνέχισε: «Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, ο μπαμπάς μου δεν ήρθε ποτέ να με δει και αυτό με άγγιξε βαθιά». «Θα ήθελα πολύ να έρθει ο πατέρας μου να με δει – αλλά όχι, δεν πρόκειται να τον κατηγορήσω πια γιατί απλώς δεν είχε τα μέσα να έρθει να με δει.

«Όταν ήμουν παιδί, ωθήθηκα στη μουσική επειδή η μουσική ήταν η ζωή μου. Ήταν το μέρος όπου κατέφευγα όταν οι γονείς μου μάλωναν, ήταν η μοναξιά μου, ήταν η έμπνευσή μου» συμπλήρωσε.

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