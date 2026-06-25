«Practical Magic 2»: Νικόλ Κίντμαν και Σάντρα Μπούλοκ επιστρέφουν ως αδελφές Όουενς – Το επίσημο τρέιλερ (Video)

Η Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ για το πολυαναμενόμενο «Practical Magic 2» με τη Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) και τη Σάντρα Μπούλοκ (Sandra Bullock).

«Καμία μαγεία δεν είναι ισχυρότερη από την αδελφική αγάπη» ακούγεται να λέει στην αρχή του βίντεο η θεία Frances (Στόκαρντ Τσάνινγκ) στις Sally (Σάντρα Μπούλοκ) και Gillian Owens (Νικόλ Κίντμαν) κατά τη συνάντησή τους με τη θεία Jet, την οποία υποδύεται η Νταϊάν Γουέστ.

Το σίκουελ της αγαπημένης ταινίας του 1998 επανενώνει στη μεγάλη οθόνη τις δύο βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιούς. Οι χαρακτήρες τους κουβαλούν μια αιωνόβια κατάρα, σύμφωνα με την οποία όποιος άντρας ερωτευτεί γυναίκα της οικογένειάς τους, βρίσκει τραγικό θάνατο.

Η νέα ταινία, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Σούζαν Μπίερ (Susanne Bier) διαδραματίζεται 25 χρόνια μετά τα γεγονότα του πρώτου φιλμ και ακολουθεί την διάσημη οικογένεια στην αντιμετώπιση μιας νέας κρίσης, καθώς έρχεται στο φως μια αποκάλυψη σχετικά με το παρελθόν τους και τις ρίζες της μαγείας τους.

«Όταν η κόρη της Sally (Τζόι Κινγκ) αρχίζει να ξεσκεπάζει κρυμμένα οικογενειακά μυστικά και να αναπτύσσει τις δικές της σκοτεινές ικανότητες, τα μέλη της οικογένειας επανενώνονται και ταξιδεύουν από το σπίτι τους στη Μασαχουσέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αντιμετωπίσουν την ίδια την πηγή της μαγείας τους και να σώσουν την επόμενη γενιά» σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

The official trailer for ‘PRACTICAL MAGIC 2’ has been released.



In theaters this September. pic.twitter.com/zHZv6SoBWc June 24, 2026

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Λι Πέις (Lee Pace), Στόκαρντ Τσάνινγκ (Stockard Channing), Μέισι Γουίλιαμς (Maisie Williams), Σόλο Μαριντουένια (Xolo Maridueña) και Σόλι ΜακΛέοντ (Solly McLeod).

Το σενάριο, βασισμένο στο μυθιστόρημα «The Book of Magic» της Αλις Χόφμαν (Alice Hoffman), υπογράφουν ο συν-σεναριογράφος της αρχικής ταινίας Ακίβα Γκόλντσμαν (Akiva Goldsman) μαζί με την Τζόρτζια Πρίτσετ (Georgia Pritchett) του «Succession». Σύμφωνα με το Deadline, στη παραγωγή συμμετέχουν οι δύο πρωταγωνίστριες μαζί με την Ντενίζ Ντι Νόβι (Denise DiNovi).

Η ταινία «Practical Magic 2» αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 11 Σεπτεμβρίου.

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