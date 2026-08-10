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10.08.2026 22:55

Λιβύη: Εκρήξεις στο διυλιστήριο της Ζάουιγια (Video)

10.08.2026 22:55
libya

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Εκρήξεις σημειώθηκαν τη Δευτέρα, 10/8, στο διυλιστήριο της Ζάουιγια, στο βορειοδυτικό άκρο της Λιβύης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Επικαλούμενο πληροφορίες από δύο πηγές, το Reuters αναφέρει ότι εξερράγη δεξαμενή καυσίμων, συμπληρώνοντας πως τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Το Σάββατο ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε πλήξει δεξαμενή στο ίδιο διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή καυσίμων, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.

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