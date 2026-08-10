Λιβύη: Εκρήξεις στο διυλιστήριο της Ζάουιγια (Video)

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Εκρήξεις σημειώθηκαν τη Δευτέρα, 10/8, στο διυλιστήριο της Ζάουιγια, στο βορειοδυτικό άκρο της Λιβύης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Επικαλούμενο πληροφορίες από δύο πηγές, το Reuters αναφέρει ότι εξερράγη δεξαμενή καυσίμων, συμπληρώνοντας πως τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

DRONE HIT LADEN FUEL STORAGE TANK AT ZAWIYA OIL REFINERY (Libya): NOC pic.twitter.com/C6MIFK68WA — Jack Prandelli (@jackprandelli) August 10, 2026

Το Σάββατο ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε πλήξει δεξαμενή στο ίδιο διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή καυσίμων, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.

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