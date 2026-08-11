ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία

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Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών.
Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και σε όλους όσοι επλήγησαν από τον σεισμό.
Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται στα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, υπογραμμίζοντας ότι εργάζονται ακούραστα επί τόπου.
«Η σκέψη μας βρίσκεται στους τραυματίες, σε όλους όσοι επλήγησαν και στα σωστικά συνεργεία που εργάζονται ακούραστα επί τόπου», αναφέρει το ΥΠΕΞ.
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