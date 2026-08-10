search
ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 03:19
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.08.2026 18:37

Δούρου για ΕΛΑΣ: Έχουμε διαφορετική ιδεολογικοπολιτική βάση, εκφράζουμε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις

10.08.2026 18:37
Rena-Dourou

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Ο στόχος είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο με όσους θέλουν και μπορούν, σε ισότιμη βάση, με προγραμματικές συγκλίσεις. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε ήδη αρχίσει να δουλεύουμε», υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στη συνέντευξή της στη «Μακεδονία της Κυριακής». «Στη πολιτική το κρίσιμο είναι να μην απογοητεύονται οι πολίτες. Αυτούς εκπροσωπούμε, αυτοί μας κρίνουν. Και αυτοί επιλέγουν», σημειώνει.

«Σαφής στρατηγική μας επιλογή είναι να μετέχουμε στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων, ισότιμα, σε προοδευτικά κυβερνητικά σχήματα – το μόνο τρόπο για να γυρίσει σελίδα ο τόπος», τονίζει η Ρ. Δούρου, προσθέτοντας: «Είμαστε ενωμένοι, αποφασισμένοι να εκπροσωπήσουμε τον κόσμο μας απέναντι στο κύμα δεξιάς και ακροδεξιάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ θα πάρει μέρος στις εκλογές ανανεωμένος με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Και με καθαρές προτεραιότητες : ανασυγκρότηση, ανανέωση, γείωση στην κοινωνία».

«Γιατί λοιπόν κάποιος να επιλέξει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όχι ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΜεΡΑ25, ΝΕΑΡ; Η εστίαση στην ΕΛ.Α.Σ απορρέει όχι από πολιτικά αλλά από παραπολιτικά κριτήρια γιατί υφίσταται μια περιρρέουσα φημολογία ότι οι διαφορές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με την ΕΛ.Α.Σ δεν είναι πολιτικές αλλά προσωπικές. Κάποιους δεν θέλει, κάποιοι δεν τον θέλουν. Όμως τα ζητήματα είναι πολιτικά. Κι εμείς είμαστε σαφείς. Δεν ετεροκαθοριζόμαστε. Είμαστε δύο διαφορετικά κόμματα, με διαφορετική ιδεολογικοπολιτική βάση, εκφράζουμε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις», αναφέρει.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ εναντίον Τσίπρα: «Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση πως “συγκρούεται” με τα συμφέροντα»

Χριστοδουλάκης απαντά στη «Δημοκρατία» για τα 9 εκατ. από το Υγείας στην οικογενειακή εταιρεία Datamed – «Δεν υποχωρώ»

Τσίπρας: Όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω – Το 2015 δεν ήξερα πώς να το πετύχω

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ipex-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία

venezuela_earthquake_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 6.300 οι νεκροί από τους σεισμούς του Ιουνίου

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα

adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για την πτώση σοβάδων στο Βενιζέλειο: «Παιδιά χαλαρώστε, δεν καταρρέει το ΕΣΥ»

ocalan pkk
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Περιορισμένη αμνηστία σε μέλη του PKK – Εκτός ρύθμισης ο Οτσαλάν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Τα νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

tourism-akropoli-8234
TRAVEL

Forbes: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι προορισμοί για να ζήσεις μετά την σύνταξη – Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που ξεχωρίζουν

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 02:48
ipex-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία

venezuela_earthquake_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 6.300 οι νεκροί από τους σεισμούς του Ιουνίου

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα

1 / 3