Δούρου για ΕΛΑΣ: Έχουμε διαφορετική ιδεολογικοπολιτική βάση, εκφράζουμε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις

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«Ο στόχος είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο με όσους θέλουν και μπορούν, σε ισότιμη βάση, με προγραμματικές συγκλίσεις. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε ήδη αρχίσει να δουλεύουμε», υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στη συνέντευξή της στη «Μακεδονία της Κυριακής». «Στη πολιτική το κρίσιμο είναι να μην απογοητεύονται οι πολίτες. Αυτούς εκπροσωπούμε, αυτοί μας κρίνουν. Και αυτοί επιλέγουν», σημειώνει.

«Σαφής στρατηγική μας επιλογή είναι να μετέχουμε στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων, ισότιμα, σε προοδευτικά κυβερνητικά σχήματα – το μόνο τρόπο για να γυρίσει σελίδα ο τόπος», τονίζει η Ρ. Δούρου, προσθέτοντας: «Είμαστε ενωμένοι, αποφασισμένοι να εκπροσωπήσουμε τον κόσμο μας απέναντι στο κύμα δεξιάς και ακροδεξιάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ θα πάρει μέρος στις εκλογές ανανεωμένος με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Και με καθαρές προτεραιότητες : ανασυγκρότηση, ανανέωση, γείωση στην κοινωνία».

«Γιατί λοιπόν κάποιος να επιλέξει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όχι ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΜεΡΑ25, ΝΕΑΡ; Η εστίαση στην ΕΛ.Α.Σ απορρέει όχι από πολιτικά αλλά από παραπολιτικά κριτήρια γιατί υφίσταται μια περιρρέουσα φημολογία ότι οι διαφορές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με την ΕΛ.Α.Σ δεν είναι πολιτικές αλλά προσωπικές. Κάποιους δεν θέλει, κάποιοι δεν τον θέλουν. Όμως τα ζητήματα είναι πολιτικά. Κι εμείς είμαστε σαφείς. Δεν ετεροκαθοριζόμαστε. Είμαστε δύο διαφορετικά κόμματα, με διαφορετική ιδεολογικοπολιτική βάση, εκφράζουμε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις», αναφέρει.

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