Κουβαράς: Δραματική επιχείρηση απομάκρυνσης αλόγων από τον Ιππικό Όμιλο ενώ πλησίαζαν οι φλόγες (Video)

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Την ώρα που η πυρκαγιά στον Κουβαρά πλησίαζε τις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου, εθελοντές και εργαζόμενοι έδιναν μάχη για να απομακρύνουν τα άλογα και τα υπόλοιπα ιπποειδή από την περιοχή.

Τις στιγμές αγωνίας που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας, 10/8, κατέγραψαν σε βίντεο χρήστες του Διαδικτύου.

Με την ατμόσφαιρα να έχει γεμίσει καπνούς και τις φλόγες να πλησιάζουν, η επιχείρηση επικεντρώθηκε στη μεταφορά των ζώων μακριά από το μέτωπο της πυρκαγιάς.

Στα πλάνα αποτυπώνεται η προσπάθεια των ανθρώπων του ομίλου να απομακρύνουν όσο το δυνατόν ταχύτερα τα ιπποειδή, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν και ο κίνδυνος για τις εγκαταστάσεις γινόταν ολοένα πιο άμεσος.

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