Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου

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Η οικογένεια του Νίκου Καλογερόπουλου ενημέρωσε ότι η πολιτική κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Όσοι το επιθυμούν, αντί στεφάνων μπορούν να ενισχύσουν Το Σπίτι του Ηθοποιού.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος.

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν Το Σπίτι του Ηθοποιού.

ALPHA BANK-IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719 – Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ».

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