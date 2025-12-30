search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025
30.12.2025

Καίτη Φίνου: «Είμαι ήρεμη στο Σπίτι του Ηθοποιού, δεν έχω τον φόβο αν θα βγάλω το ενοίκιο» (Video)

30.12.2025 12:23
Για την καθημερινότητά της στο Σπίτι του Ηθοποιού μίλησε η Καίτη Φίνου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στην Άννα Φόνσου, ενώ δήλωσε ανακουφισμένη που έχει απαλλαγεί από το άγχος κάποιων εξόδων όπως αυτό του ενοικίου.

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, από βάθος καρδιάς, στο Σπίτι του Ηθοποιού γιατί εδώ μέσα έχω βρει το καταφύγιο μου. Είμαι ήρεμη, δεν έχω τον φόβο αν θα βγάλω το ενοίκιο και όλα αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ευλογημένο τον εαυτό μου που βρέθηκε στον δρόμο μου η Άννα Φόνσου. Όπως και πολλοί ηθοποιοί οι οποίοι σαφώς με αγαπάνε και δεν το έβλεπα αυτό πιο παλιά. Καλή χρονιά να έχουμε, ευχές σε όλους στην τηλεοπτική σας παρέα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να περάσετε όμορφα και να είστε πάντα με ανθρώπους που σας αγαπούν» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώνας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

