Καίτη Φίνου: «Είμαι ήρεμη στο Σπίτι του Ηθοποιού, δεν έχω τον φόβο αν θα βγάλω το ενοίκιο» (Video)

Για την καθημερινότητά της στο Σπίτι του Ηθοποιού μίλησε η Καίτη Φίνου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στην Άννα Φόνσου, ενώ δήλωσε ανακουφισμένη που έχει απαλλαγεί από το άγχος κάποιων εξόδων όπως αυτό του ενοικίου.

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, από βάθος καρδιάς, στο Σπίτι του Ηθοποιού γιατί εδώ μέσα έχω βρει το καταφύγιο μου. Είμαι ήρεμη, δεν έχω τον φόβο αν θα βγάλω το ενοίκιο και όλα αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ευλογημένο τον εαυτό μου που βρέθηκε στον δρόμο μου η Άννα Φόνσου. Όπως και πολλοί ηθοποιοί οι οποίοι σαφώς με αγαπάνε και δεν το έβλεπα αυτό πιο παλιά. Καλή χρονιά να έχουμε, ευχές σε όλους στην τηλεοπτική σας παρέα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να περάσετε όμορφα και να είστε πάντα με ανθρώπους που σας αγαπούν» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώνας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Διαβάστε επίσης:

Κιμ Καρντάσιαν – Κάνιε Γουέστ: Άφησαν πίσω τις κόντρες και πέρασαν τις γιορτές μαζί με τα παιδιά τους

Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της – «Είναι μια νέα συνθήκη, δεν μου αρέσει να το συζητώ δημοσίως» (Video)

Μαρίνα Σάττι: Το πάρτι γενεθλίων μετά την περιπέτεια της υγείας της (Photos)