search
ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 19:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.05.2026 18:27

Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

19.05.2026 18:27
dikaiosini new

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ανακοίνωσε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγησαν κατά τις αρχαιρεσίες της 10ης και 17ης Μαΐου 2026 και κατά σειρά ψήφων έχουν ως εξής:

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών

2 ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εφέτης

3 ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Εφέτης

4 ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εφέτης

5 ΤΣΕΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Εφέτης

6 ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρωτοδίκης

7 ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Πρωτοδίκης

8 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΖΑΧΟΣ) Πρωτοδίκης

9 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) Πρόεδρος Εφετών

10 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εφέτης

11 ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Πρωτοδίκης

12 ΤΕΚΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Πρωτοδίκης

13 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΜΗΝΑΣ Πρωτοδίκης

14 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εφέτης

15 ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Αντεισαγγελέας Εφετών

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

16 ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρωτοδίκης

17 ΒΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εφέτης

18 ΒΕΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Πρωτοδίκης

19 ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΖΩΗ Πρωτοδίκης

20 ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Πρωτοδίκης

21 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών

22 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρωτοδίκης

23 ΚΑΛΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρωτοδίκης

24 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ Πρωτοδίκης

25 ΒΟΜΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Πρωτοδίκης

Διαβάστε επίσης:

Υποκλοπές: Δεν πάει να καταθέσει στη Βουλή ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς η ΕΛ.ΑΣ έφτασε στην εξάρθρωση της οικογενειακής μαφίας που εκβίαζε ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων

Μετρό Θεσσαλονίκης: Η πρώτη δοκιμαστικη διαδρομή προς την Καλαμαριά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
michael-jackson-new
LIFESTYLE

Επιστροφή στην κορυφή του Billboard Global 200 για τον Μάικλ Τζάκσον, 17 χρόνια μετά τον θάνατό του

Jeffrey-Epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Επστάιν: Η βρετανική αστυνομία διερευνά καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών τη δεκαετία του 1980

ADONIS_GEORGIADIS_2602
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ξετρελαμένος ο Άδωνις με το Ισραήλ: Είναι ένα αληθινό θαύμα της Ανθρωπότητας

kovesi-floridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με νομοτεχνική βελτίωση για τις δίκες πολιτικών «απάντησε» ο Φλωρίδης στην Κοβέσι – «Καμία αλλαγή στις ανακριτικές αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας»

papandreou-tasoulas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνάντηση Τασούλα – Παπανδρέου στο περιθώριο του «9oυ Circle the Med Forum» (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurovision voulgaria dara
MEDIA

Τελικός Eurovision: «Το τέλειο δράμα» - Νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού 

kalxas-8234
ΚΑΛΧΑΣ

Η υποψία για μπλόφα εκλογών και ο Σαμαράς, ο Γερουλάνος και οι συμμαχίες, η Καρυστιανού και το όνομα, η Ρένα κόπηκε, ο Παύλος, ο Φάμελλος και το… Γκάζι

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 19:52
michael-jackson-new
LIFESTYLE

Επιστροφή στην κορυφή του Billboard Global 200 για τον Μάικλ Τζάκσον, 17 χρόνια μετά τον θάνατό του

Jeffrey-Epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Επστάιν: Η βρετανική αστυνομία διερευνά καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών τη δεκαετία του 1980

ADONIS_GEORGIADIS_2602
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ξετρελαμένος ο Άδωνις με το Ισραήλ: Είναι ένα αληθινό θαύμα της Ανθρωπότητας

1 / 3