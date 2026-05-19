Σοκ στη βρετανική TV: Καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση σε ριάλιτι γνωριμιών

Όλα τα επεισόδια του ριάλιτι γνωριμιών «Married at First Sight UK» (MAFS UK) απέσυρε από τις πλατφόρμες του το Channel 4 της Βρετανίας, ύστερα από καταγγελίες τριών γυναικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και υποστήριξαν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από τους τηλεοπτικούς συντρόφους τους.

Ο τηλεοπτικός σταθμός έκανε λόγο για «πολύ σοβαρές» καταγγελίες, ενώ την Τρίτη, 19/05, το βρετανικό υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού υπογράμμισε πως πρέπει να υπάρξουν «συνέπειες για εγκληματικές πράξεις ή παραβάσεις».

Το «Married at First Sight», που βασίζεται σε δανέζικο τηλεοπτικό φορμάτ και προβάλλεται σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και η Νότια Αφρική, παρουσιάζει αγνώστους οι οποίοι επιλέγονται από ειδικούς για να σχηματίσουν ζευγάρια και να ζήσουν μαζί μετά από εικονικές τελετές γάμου.

Η βρετανική εκδοχή του ριάλιτι παράγεται από την ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής CPL και έχει ήδη συμπληρώσει 10 σεζόν στο Channel 4.

Παρότι οι «γάμοι» της εκπομπής δεν έχουν νομική υπόσταση, οι συμμετέχοντες εμφανίζονται να πηγαίνουν «γαμήλιο ταξίδι», να συγκατοικούν και να προσπαθούν να χτίσουν σχέση, υπό συνεχή σχεδόν τηλεοπτική καταγραφή.

Αρνούνται τις κατηγορίες οι καταγγελλόμενοι

Ωστόσο, έρευνα της σειράς ντοκιμαντέρ BBC Panorama έφερε στο «φως» ισχυρισμούς ότι δύο γυναίκες βιάστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ τρίτη κατήγγειλε μη συναινετική σεξουαλική πράξη. Σύμφωνα με το BBC, καμία από τις γυναίκες δεν έχει απευθυνθεί στην αστυνομία, ενώ οι άνδρες που κατονομάζονται απορρίπτουν τις κατηγορίες.

Οι τρεις γυναίκες που μίλησαν στο BBC στράφηκαν κατά των ανδρών με τους οποίους είχαν δημιουργήσει τηλεοπτικό ζευγάρι, τονίζοντας ότι θεωρούν πως η παραγωγή όφειλε να τις είχε προστατεύσει καλύτερα.

Μία από τις γυναίκες κατήγγειλε ότι ο τηλεοπτικός σύζυγός της τη βίασε και την απείλησε με επίθεση με οξύ, ενώ πλέον επιδιώκει να κινηθεί νομικά κατά της CPL.

Δεύτερη συμμετέχουσα ανέφερε ότι είχε ενημερώσει τόσο το Channel 4, όσο και την CPL, πριν από τη μετάδοση πως είχε πέσει θύμα βιασμού από τον τηλεοπτικό σύντροφό της, ωστόσο τα επεισόδια προβλήθηκαν κανονικά.

Η τρίτη γυναίκα, η Shona Manderson -η μόνη που αποκάλυψε δημόσια την ταυτότητά της- υποστήριξε ότι ο τηλεοπτικός σύζυγός της, Bradley Skelly, εκσπερμάτισε μέσα της χωρίς τη συναίνεσή της.

Οι δικηγόροι του άνδρα που κατηγορείται από την πρώτη γυναίκα δήλωσαν ότι ο πελάτης τους αρνείται τον βιασμό, επιμένοντας πως κάθε σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική. Παράλληλα, αρνήθηκαν ότι υπήρξε βίαιη συμπεριφορά ή απειλές.

Η νομική εκπροσώπηση του τηλεοπτικού συζύγου της δεύτερης γυναίκας ανέφερε ότι ο πελάτης τους αμφισβητεί σημεία της κατάθεσής της. Σύμφωνα με τους ίδιους, η σεξουαλική επαφή ξεκίνησε συναινετικά, όμως όταν εκείνη έδειξε μέσω της στάσης του σώματός της ότι δεν επιθυμούσε να συνεχιστεί, εκείνος σταμάτησε αμέσως.

Από την πλευρά του, ο Skelly υποστήριξε ότι πίστευε πως η Manderson είχε συναινέσει να εκσπερματώσει μέσα της εκείνο το βράδυ. Σε δήλωσή του αρνήθηκε κατηγορηματικά «οποιαδήποτε κατηγορία σεξουαλικής κακοποίησης», αλλά και ότι υπήρξε «ελεγκτικός».

Στο στόχαστρο Channel 4 και εταιρεία παραγωγής

Η Ofcom, αρμόδια ρυθμιστική αρχή των ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς οφείλουν να «δείξουν τη δέουσα προσοχή» για την ευημερία των συμμετεχόντων στην εκπομπή.

Την ίδια ώρα, η ταξιδιωτική εταιρεία Tui γνωστοποίησε μέσω του BBC News ότι αποσύρει τη χορηγική της συνεργασία με το πρόγραμμα.

Μετά τις αποκαλύψεις, το Channel 4 απέσυρε όλα τα επεισόδια της εκπομπής από τις streaming υπηρεσίες και τους λογαριασμούς του στα social media.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε λίγες ώρες αφότου το BBC News δημοσιοποίησε την υπόθεση τη Δευτέρα, 18/05, ο σταθμός ανέφερε ότι τον περασμένο μήνα ανέθεσε εξωτερική αξιολόγηση σχετικά με την ευημερία των συμμετεχόντων, «αφού του παρουσιάστηκαν σοβαρές κατηγορίες για αδίκημα».

Οι δικηγόροι της CPL υποστήριξαν ότι το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της παραγωγής αποτελεί «κορυφαίο πρότυπο» και συγκαταλέγεται στα πιο εξελιγμένα του κλάδου, επιμένοντας ότι λειτούργησε σωστά σε όλες τις περιπτώσεις.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Channel 4, Priya Dogra, δήλωσε ότι συμμερίζεται την εμπειρία των συμμετεχόντων που «σαφώς ένιωσαν δυσφορία μετά τη συμμετοχή τους στο Married at First Sight», σημειώνοντας παράλληλα ότι οι κατηγορίες αμφισβητούνται από τους εμπλεκόμενους άνδρες. Όπως είπε, πιστεύει ότι ο σταθμός «ενήργησε γρήγορα, κατάλληλα, με ευαισθησία και με επίκεντρο την ευημερία» μόλις διατυπώθηκαν ανησυχίες.

Ωστόσο, όταν δημοσιογράφος τη ρώτησε αν σκοπεύει να ζητήσει συγγνώμη από τις γυναίκες που εμπλέκονται στην υπόθεση, απέφυγε να απαντήσει και αποχώρησε για τα κεντρικά γραφεία του Channel 4 στο Λονδίνο.

Ο υπουργός Ασφαλείας Dan Jarvis δήλωσε πως είναι «εξαιρετικά ανήσυχος» από όσα καταγράφονται στην έρευνα του BBC και ζήτησε από το Channel 4 και τη CPL να εξετάσουν πλήρως τις καταγγελίες. «Θα έλεγα επίσης, δεδομένης της πολύ σοβαρής φύσης αυτών των ισχυρισμών, ότι είναι πολύ πιθανό η υπόθεση να παραπεμφθεί στην αστυνομία για να αναλάβει τη διερεύνησή της», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής, Caroline Dinenage, σχολίασε στο BBC News ότι το MAFS UK «ενέχει ένα στοιχείο κινδύνου». Όπως ανέφερε: «Είναι μια τηλεοπτική εκπομπή που σχεδόν περιμένει και προβλέπει ότι άτομα που μόλις γνωρίστηκαν θα πρέπει να γίνουν πολύ οικεία μεταξύ τους. Αναμένεται να μοιραστούν ένα κρεβάτι και μια ζωή μαζί μέσα σε λίγα λεπτά από τη συνάντηση – μοιάζει σχεδόν με ένα ατύχημα που περιμένει να συμβεί», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο Today του BBC Radio 4, τόνισε ότι το ριάλιτι όφειλε να έχει εξασφαλίσει μηχανισμούς προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα γυρίσματα, καθώς, όπως είπε, οι γυναίκες του ντοκιμαντέρ Panorama «δεν συνειδητοποίησαν πλήρως τι τους είχε συμβεί μέχρι αργότερα».

Το ριάλιτι, που έχει παρουσιαστεί ως ένα «τολμηρό κοινωνικό πείραμα», παρακολουθεί ανθρώπους χωρίς προηγούμενη σχέση να συμφωνούν να «παντρευτούν» αγνώστους, τους οποίους συναντούν πρώτη φορά στις σκηνοθετημένες τελετές γάμου.

Η υπόθεση αναζωπύρωσε στη Βρετανία τη συζήτηση για τα όρια και την ηθική των ριάλιτι προγραμμάτων, αλλά και για την πίεση που δέχονται οι συμμετέχοντες. Το 2018 και το 2019 δύο πρώην παίκτες του «Love Island» αυτοκτόνησαν, ενώ το 2020 η πρώην παρουσιάστρια της εκπομπής Caroline Flack έβαλε τέλος στη ζωή της.

Αντιδράσεις υπήρξαν και για το BBC τα τελευταία χρόνια. Το 2024 ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Βρετανίας εισήγαγε συνοδούς στο «Strictly Come Dancing» έπειτα από καταγγελίες για εκφοβισμό και παρενόχληση, ενώ οι παρουσιαστές του «MasterChef», Gregg Wallace και John Torode, απομακρύνθηκαν πέρυσι μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά.

