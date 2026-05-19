Επιστροφή στην κορυφή του Billboard Global 200 για τον Μάικλ Τζάκσον, 17 χρόνια μετά τον θάνατό του

Σαράντα τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την πρώτη κυκλοφορία του εμβληματικού τραγουδιού «Billie Jean», με τη χαρακτηριστική φωνή του Μάικλ Τζάκσον, και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το κομμάτι επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.

Το «Billie Jean» καταγράφει νέα ιστορική πορεία, καθώς ανέβηκε μέσα σε μία εβδομάδα δύο θέσεις και κατέκτησε την κορυφή στο παγκόσμιο chart Billboard Global 200.

Ο Μάικλ Τζάκσον παραμένει εξαιρετικά επίκαιρος 17 χρόνια μετά τον θάνατό του, γεγονός που μόνο τυχαίο δεν είναι. Η νέα αυτή, «δεύτερη» επιτυχία του τραγουδιού, συνδέεται με την κυκλοφορία της βιογραφικής ταινίας «Michael», η οποία σημειώνει μεγάλη επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες και παραμένει στην κορυφή του αμερικανικού box office για τέταρτο συνεχόμενο σαββατοκύριακο. Το τραγούδι έκανε την είσοδό του στα charts πριν από τρεις εβδομάδες, ξεκινώντας από τη θέση Νο 65.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, στο διάστημα από 8 έως 14 Μαΐου, το κομμάτι συγκέντρωσε 51,5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, καταγράφοντας αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σημείωσε και 3.000 ψηφιακές πωλήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε στις 25 Ιουνίου 2009, ενώ το «Billie Jean» είχε κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 1982 μέσα από το άλμπουμ «Thriller».

