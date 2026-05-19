search
ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 19:50
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.05.2026 19:38

Επιστροφή στην κορυφή του Billboard Global 200 για τον Μάικλ Τζάκσον, 17 χρόνια μετά τον θάνατό του

19.05.2026 19:38
michael-jackson-new

Σαράντα τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από την πρώτη κυκλοφορία του εμβληματικού τραγουδιού «Billie Jean», με τη χαρακτηριστική φωνή του Μάικλ Τζάκσον, και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το κομμάτι επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.

Το «Billie Jean» καταγράφει νέα ιστορική πορεία, καθώς ανέβηκε μέσα σε μία εβδομάδα δύο θέσεις και κατέκτησε την κορυφή στο παγκόσμιο chart Billboard Global 200.

Ο Μάικλ Τζάκσον παραμένει εξαιρετικά επίκαιρος 17 χρόνια μετά τον θάνατό του, γεγονός που μόνο τυχαίο δεν είναι. Η νέα αυτή, «δεύτερη» επιτυχία του τραγουδιού, συνδέεται με την κυκλοφορία της βιογραφικής ταινίας «Michael», η οποία σημειώνει μεγάλη επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες και παραμένει στην κορυφή του αμερικανικού box office για τέταρτο συνεχόμενο σαββατοκύριακο. Το τραγούδι έκανε την είσοδό του στα charts πριν από τρεις εβδομάδες, ξεκινώντας από τη θέση Νο 65.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, στο διάστημα από 8 έως 14 Μαΐου, το κομμάτι συγκέντρωσε 51,5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, καταγράφοντας αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σημείωσε και 3.000 ψηφιακές πωλήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε στις 25 Ιουνίου 2009, ενώ το «Billie Jean» είχε κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 1982 μέσα από το άλμπουμ «Thriller».

Διαβάστε επίσης:

Σταύρος Φλώρος: Η απόφαση της οικογένειάς του – «Σκοπός να του εξασφαλίσουμε ένα σταθερό μέλλον»

Ο Μπερνάρ Αρνό «πουλάει» τον Marc Jacobs: Το deal των 850 εκατ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη της μόδας

Τριαντάφυλλος για Akyla: «Το παιδί είναι πολύ ωραίο στη σκηνή, αλλά όλο το άλλο, συγγνώμη, δεν μου αρέσει»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
michael-jackson-new
LIFESTYLE

Επιστροφή στην κορυφή του Billboard Global 200 για τον Μάικλ Τζάκσον, 17 χρόνια μετά τον θάνατό του

Jeffrey-Epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Επστάιν: Η βρετανική αστυνομία διερευνά καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών τη δεκαετία του 1980

ADONIS_GEORGIADIS_2602
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ξετρελαμένος ο Άδωνις με το Ισραήλ: Είναι ένα αληθινό θαύμα της Ανθρωπότητας

kovesi-floridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με νομοτεχνική βελτίωση για τις δίκες πολιτικών «απάντησε» ο Φλωρίδης στην Κοβέσι – «Καμία αλλαγή στις ανακριτικές αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας»

papandreou-tasoulas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνάντηση Τασούλα – Παπανδρέου στο περιθώριο του «9oυ Circle the Med Forum» (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurovision voulgaria dara
MEDIA

Τελικός Eurovision: «Το τέλειο δράμα» - Νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού 

kalxas-8234
ΚΑΛΧΑΣ

Η υποψία για μπλόφα εκλογών και ο Σαμαράς, ο Γερουλάνος και οι συμμαχίες, η Καρυστιανού και το όνομα, η Ρένα κόπηκε, ο Παύλος, ο Φάμελλος και το… Γκάζι

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 19:43
michael-jackson-new
LIFESTYLE

Επιστροφή στην κορυφή του Billboard Global 200 για τον Μάικλ Τζάκσον, 17 χρόνια μετά τον θάνατό του

Jeffrey-Epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Επστάιν: Η βρετανική αστυνομία διερευνά καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών τη δεκαετία του 1980

ADONIS_GEORGIADIS_2602
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ξετρελαμένος ο Άδωνις με το Ισραήλ: Είναι ένα αληθινό θαύμα της Ανθρωπότητας

1 / 3