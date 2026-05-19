Σταύρος Φλώρος: Η απόφαση της οικογένειάς του – «Σκοπός να του εξασφαλίσουμε ένα σταθερό μέλλον»

Την έμπρακτη στήριξη της οικογένειας στον Σταύρο Φλώρο, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στο Survivor, περιέγραψε ο πατέρας του, αναφερόμενος στην απόφαση να του παραχωρηθεί ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο με στόχο την οικονομική του ασφάλεια και ένα σταθερό μέλλον.

Ο πατέρας του 22χρονου παίκτη μίλησε στο «Πρωινό» και για την κατάσταση της υγείας του νεαρού παίκτη.

Όπως ανέφερε έχουν διαρκή επικοινωνία με το παιδί τους, κάνοντας ήδη κάποιες κινήσεις στην Ελλάδα με σκοπό να διευκολύνουν τη ζωή του, όταν επιστρέψει στη χώρα: «Χτες το βράδυ πονούσε λίγο το ακρωτηριασμένο του πόδι, γιατί του μειώνουν τη δόση του φαρμάκου, αλλά είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε πως με τον χρόνο, τη σωστή φροντίδα και τη δύναμη που δείχνει ο ίδιος, θα καταφέρει να επανέλθει. Έχουμε αποφασίσει ως οικογένεια να περάσουμε ένα σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο στον Σταύρο, που έχει μεγάλη χρηματική και συναισθηματική αξία για όλους μας, με σκοπό να του εξασφαλίσουμε ένα σταθερό μέλλον. Πρόκειται για ένα σπίτι που θέλουμε να αποτελέσει για εκείνον μία ουσιαστική βάση και ένα στήριγμα στη ζωή του, προσφέροντάς του τη δυνατότητα να έχει ένα καλό εισόδημα και μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια στο μέλλον, χωρίς την πίεση της βιοποριστικής ανάγκης. Η απόφαση αυτή, πάρθηκε με πολλή αγάπη, έχοντας ως προτεραιότητα το καλό και την αποκατάσταση του Σταύρου μακροπρόθεσμα».

Παράλληλα, ο πατέρας του μίλησε και για τη βελτίωση της ψυχολογίας του παιδιού του και την πορεία της αποκατάστασης, εκφράζοντας αισιοδοξία για την εξέλιξή του και αναμένοντας νέα στάδια θεραπείας στο Μαϊάμι. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι σύντομα θα βρεθεί και εκείνος στο πλευρό του παιδιού του: «Ο Σταύρος μας όσο περνούν οι μέρες είναι όλο και καλύτερα. Αναμένεται πολύ σύντομα, τις επόμενες ημέρες, να φύγω και να πάω κοντά του στο Μαϊάμι. Η εξέλιξη στη ψυχολογία του είναι πραγματικά η μέρα με τη νύχτα και αυτό μας γεμίζει όλους τεράστια ανακούφιση και χαρά. Είναι σαν να βλέπουμε ξανά το παιδί μας, όπως ήταν πριν φύγει για το Survivor. Κάθε συζήτηση μαζί του μας δείχνει ότι βρίσκει ξανά τις ισορροπίες του και πατάει πιο σταθερά ψυχολογικά, ενώ μιλάμε συνεχώς μαζί του. Αύριο αναμένουμε να γίνει ακόμα μία προσπάθεια αποκατάστασης για το πόδι του, με την ελπίδα όλα να εξελιχθούν όσο καλύτερα γίνεται».

Διαβάστε επίσης:

Ο Μπερνάρ Αρνό «πουλάει» τον Marc Jacobs: Το deal των 850 εκατ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη της μόδας

Τριαντάφυλλος για Akyla: «Το παιδί είναι πολύ ωραίο στη σκηνή, αλλά όλο το άλλο, συγγνώμη, δεν μου αρέσει»

Ευρυδίκη για Eurovision: Μπράβο στις 5 χώρες που αποχώρησαν εγκαίρως – Το Ισραήλ δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί