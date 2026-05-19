Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της αμερικανικής μόδας αλλάζει χέρια. Ο γαλλικός κολοσσός LVMH, του Μπερνάρ Αρνό, συμφώνησε να πουλήσει το brand Marc Jacobs σε νέο σχήμα που δημιουργούν η WHP Global και η G-III Apparel Group, σε συμφωνία που αποτιμάται στα 850 εκατομμύρια δολάρια.

Τέλος εποχής για τη LVMH

Η κίνηση βάζει τέλος σε μια σχέση σχεδόν 30 ετών ανάμεσα στον όμιλο LVMH και τον Marc Jacobs, ο οποίος υπήρξε για χρόνια μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στο χαρτοφυλάκιο του γαλλικού ομίλου.

Η LVMH είχε αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο στον οίκο Marc Jacobs το 1997, την ίδια περίοδο που ο σχεδιαστής αναλάμβανε καλλιτεχνικός διευθυντής της Louis Vuitton.

Πώς μοιράζεται το brand

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η WHP Global και η G-III θα μοιραστούν ισότιμα την ιδιοκτησία του brand, με κάθε πλευρά να επενδύει περίπου 425 εκατ. δολάρια.

Η G-III αναλαμβάνει τη λειτουργική δραστηριότητα του οίκου, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων λιανικής, των απευθείας πωλήσεων προς τον καταναλωτή και της χονδρικής. Από την πλευρά της, η WHP Global θα εστιάσει στο κομμάτι των αδειοδοτήσεων και της διεθνούς ανάπτυξης.

Ο Marc Jacobs μένει στο δημιουργικό τιμόνι

Παρά την αλλαγή ιδιοκτησίας, ο ίδιος ο Marc Jacobs δεν αποχωρεί. Ο σχεδιαστής θα παραμείνει διευθυντής δημιουργικού του οίκου που ίδρυσε το 1984, επιχειρώντας να οδηγήσει το brand σε ένα νέο κεφάλαιο, αυτή τη φορά εκτός LVMH.

«Παραμένω αφοσιωμένος στον ρόλο μου ως διευθυντής δημιουργικού του Marc Jacobs International και ανυπομονώ για αυτό το λαμπρό νέο κεφάλαιο», δήλωσε ο σχεδιαστής.

Η στρατηγική του Μπερνάρ Αρνό

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος του Μπερνάρ Αρνό επανεξετάζει το χαρτοφυλάκιό του, σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η αγορά πολυτελείας αντιμετωπίζει πιέσεις και χαμηλότερη ζήτηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Για την LVMH, η πώληση του Marc Jacobs θεωρείται μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής αναδιάταξης, με στόχο την ενίσχυση των βασικών και πιο αποδοτικών brands του ομίλου.

Από τη Louis Vuitton στο δικό του κεφάλαιο

Ο Marc Jacobs δεν υπήρξε απλώς ένας ακόμη σχεδιαστής στο σύμπαν της LVMH. Για 16 χρόνια βρέθηκε στο δημιουργικό τιμόνι της Louis Vuitton, μεταμορφώνοντας τον ιστορικό οίκο και βάζοντας τη δική του υπογραφή σε συνεργασίες, συλλογές και καμπάνιες που άφησαν εποχή.

Η πώληση του ομώνυμου brand του, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα υποχώρηση. Αντιθέτως, οι νέοι ιδιοκτήτες ποντάρουν στην εμπορική δύναμη του ονόματος Marc Jacobs, στην απήχησή του στις νεότερες γενιές και στην ικανότητά του να κινείται ανάμεσα στη high fashion, το accessible luxury και την pop κουλτούρα.

Το επόμενο βήμα

Το brand αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα στο χαρτοφυλάκιο της WHP Global, η οποία ήδη διαχειρίζεται ονόματα όπως Vera Wang, rag & bone και G-STAR.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται μέσα στο τρίτο οικονομικό τρίμηνο της G-III, που λήγει τον Οκτώβριο του 2026.

