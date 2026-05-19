search
ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 16:57
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.05.2026 13:43

Ο Μπερνάρ Αρνό «πουλάει» τον Marc Jacobs: Το deal των 850 εκατ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη της μόδας

19.05.2026 13:43
marc-jacobs-2

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της αμερικανικής μόδας αλλάζει χέρια. Ο γαλλικός κολοσσός LVMH, του Μπερνάρ Αρνό, συμφώνησε να πουλήσει το brand Marc Jacobs σε νέο σχήμα που δημιουργούν η WHP Global και η G-III Apparel Group, σε συμφωνία που αποτιμάται στα 850 εκατομμύρια δολάρια.

Τέλος εποχής για τη LVMH

Η κίνηση βάζει τέλος σε μια σχέση σχεδόν 30 ετών ανάμεσα στον όμιλο LVMH και τον Marc Jacobs, ο οποίος υπήρξε για χρόνια μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στο χαρτοφυλάκιο του γαλλικού ομίλου.

Η LVMH είχε αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο στον οίκο Marc Jacobs το 1997, την ίδια περίοδο που ο σχεδιαστής αναλάμβανε καλλιτεχνικός διευθυντής της Louis Vuitton.

Πώς μοιράζεται το brand

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η WHP Global και η G-III θα μοιραστούν ισότιμα την ιδιοκτησία του brand, με κάθε πλευρά να επενδύει περίπου 425 εκατ. δολάρια.

Η G-III αναλαμβάνει τη λειτουργική δραστηριότητα του οίκου, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων λιανικής, των απευθείας πωλήσεων προς τον καταναλωτή και της χονδρικής. Από την πλευρά της, η WHP Global θα εστιάσει στο κομμάτι των αδειοδοτήσεων και της διεθνούς ανάπτυξης.

Ο Marc Jacobs μένει στο δημιουργικό τιμόνι

Παρά την αλλαγή ιδιοκτησίας, ο ίδιος ο Marc Jacobs δεν αποχωρεί. Ο σχεδιαστής θα παραμείνει διευθυντής δημιουργικού του οίκου που ίδρυσε το 1984, επιχειρώντας να οδηγήσει το brand σε ένα νέο κεφάλαιο, αυτή τη φορά εκτός LVMH.

«Παραμένω αφοσιωμένος στον ρόλο μου ως διευθυντής δημιουργικού του Marc Jacobs International και ανυπομονώ για αυτό το λαμπρό νέο κεφάλαιο», δήλωσε ο σχεδιαστής.

Η στρατηγική του Μπερνάρ Αρνό

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος του Μπερνάρ Αρνό επανεξετάζει το χαρτοφυλάκιό του, σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η αγορά πολυτελείας αντιμετωπίζει πιέσεις και χαμηλότερη ζήτηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Για την LVMH, η πώληση του Marc Jacobs θεωρείται μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής αναδιάταξης, με στόχο την ενίσχυση των βασικών και πιο αποδοτικών brands του ομίλου.

Από τη Louis Vuitton στο δικό του κεφάλαιο

Ο Marc Jacobs δεν υπήρξε απλώς ένας ακόμη σχεδιαστής στο σύμπαν της LVMH. Για 16 χρόνια βρέθηκε στο δημιουργικό τιμόνι της Louis Vuitton, μεταμορφώνοντας τον ιστορικό οίκο και βάζοντας τη δική του υπογραφή σε συνεργασίες, συλλογές και καμπάνιες που άφησαν εποχή.

Η πώληση του ομώνυμου brand του, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα υποχώρηση. Αντιθέτως, οι νέοι ιδιοκτήτες ποντάρουν στην εμπορική δύναμη του ονόματος Marc Jacobs, στην απήχησή του στις νεότερες γενιές και στην ικανότητά του να κινείται ανάμεσα στη high fashion, το accessible luxury και την pop κουλτούρα.

Το επόμενο βήμα

Το brand αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα στο χαρτοφυλάκιο της WHP Global, η οποία ήδη διαχειρίζεται ονόματα όπως Vera Wang, rag & bone και G-STAR.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται μέσα στο τρίτο οικονομικό τρίμηνο της G-III, που λήγει τον Οκτώβριο του 2026.

Διαβάστε επίσης

Σταμάτης Γονίδης: «Αν η ζωή μου γίνει βιβλίο, θα είναι αυστηρώς ακατάλληλο» – Η ερώτηση που δεν απάντησε

William και Kate: Το ενοίκιο της βασιλικής κατοικίας των 8 υπνοδωματίων στο Windsor

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Η συγκλονιστική ανάρτηση για τις εξαρτήσεις – «Κλείνω 23 χρόνια καθαρή» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
floridis-zoie-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης σε Ζωή: «Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα για πράξεις σας, συνιστώ να βρείτε καλό δικηγόρο» – «Σας ανέσυρε από τα αζήτητα ο Μητσοτάκης»

evropaiki-eisagelia
ΕΛΛΑΔΑ

Δυσαρέσκεια Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την τροπολογία Φλωρίδη: Aντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας

dytixi-oxthi-kideia
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν μπορούν να θάψουν τα παιδιά τους οι Παλαιστίνιοι – Έποικοι έσπασαν ταφόπλακες και βανδάλισαν νεκροταφείο στη Δυτική Όχθη

stournaras_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: H ανεξαρτησία ΤτΕ διασφαλίζει ανάπτυξη και σταθερότητα

KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8234
ΚΑΛΧΑΣ

Η υποψία για μπλόφα εκλογών και ο Σαμαράς, ο Γερουλάνος και οι συμμαχίες, η Καρυστιανού και το όνομα, η Ρένα κόπηκε, ο Παύλος, ο Φάμελλος και το… Γκάζι

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Τελικός Eurovision: «Το τέλειο δράμα» - Νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού 

androulakis-diamantopoulou-geroulanos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλαλούμ στο ΠΑΣΟΚ: Διαμαντοπούλου και Γερουλάνος σέρνουν το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ – Υπονόμευση της απόφασης του συνεδρίου

israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 16:56
floridis-zoie-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης σε Ζωή: «Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα για πράξεις σας, συνιστώ να βρείτε καλό δικηγόρο» – «Σας ανέσυρε από τα αζήτητα ο Μητσοτάκης»

evropaiki-eisagelia
ΕΛΛΑΔΑ

Δυσαρέσκεια Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την τροπολογία Φλωρίδη: Aντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας

dytixi-oxthi-kideia
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν μπορούν να θάψουν τα παιδιά τους οι Παλαιστίνιοι – Έποικοι έσπασαν ταφόπλακες και βανδάλισαν νεκροταφείο στη Δυτική Όχθη

1 / 3