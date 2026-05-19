William και Kate: Το ενοίκιο της βασιλικής κατοικίας των 8 υπνοδωματίων στο Windsor

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν οι οικονομικές λεπτομέρειες που αφορούν τη βασιλική κατοικία του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Times, το οποίο βασίζεται σε επίσημα έγγραφα που κατατέθηκαν στις 14 Μαΐου, το ετήσιο μίσθωμα που καταβάλλει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέρχεται στις 307.500 λίρες (περίπου 352.000 ευρώ).

Το ποσό φέρεται να είναι περίπου 100.000 λίρες υψηλότερο σε σχέση με εκείνο που πλήρωνε ο προηγούμενος ενοικιαστής της έπαυλης.

William and Kate are paying £300,000 a year in rent on their 'forever home' in Windsor, reports reveal https://t.co/kpMjm0TFw1 — Daily Mail (@DailyMail) May 15, 2026

Το πριγκιπικό ζεύγος μετακόμισε στο Forest Lodge το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από το Κάστρο του Ουίνδσορ, το φθινόπωρο του 2025. Στα σχετικά έγγραφα, ως δικαιούχοι της 20ετούς μίσθωσης η οποία υπεγράφη τον Ιούλιο του 2025, αναγράφονται ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του παλατιού, το ζεύγος προτίθεται να παραμείνει στην ιστορική γεωργιανή έπαυλη ακόμα και μετά την ενθρόνιση του Ουίλιαμ. Εκεί ζουν μαζί με τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις. Η κατοικία περιλαμβάνει οκτώ υπνοδωμάτια ενώ υπάρχουν δύο μικρότερα σπίτια για το προσωπικό, όπως αναφέρει το People.

Στο παρελθόν είχε νοικιαστεί από τον Αλεξάντερ Φιτζγκίμπονς (Alexander Fitzgibbons), διοργανωτή του γάμου του Ουίλιαμ και της Κέιτ το 2011, αλλά και του γάμου του πρίγκιπα Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ το 2018. Ο ίδιος, μαζί με την επιχειρηματία Κριστίνα Στένμπεκ (Cristina Stenbeck), μίσθωνε το Forest Lodge έναντι περίπου $289,316 ετησίως. Πριν μετακομίσουν από το Adelaide Cottage, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ φέρονται να κάλυψαν ιδιωτικά το κόστος για μικρής κλίμακας εργασίες ανακαίνισης στην κατοικία.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Crown Estate τον περασμένο Δεκέμβριο, η μίσθωση του ζευγαριού για το Forest Lodge καθορίστηκε με βάση «τις τιμές της ελεύθερης αγοράς», ενώ επιστρατεύτηκαν δύο ανεξάρτητοι εκτιμητές για την αξιολόγηση του ακινήτου. Η διευκρίνιση αυτή δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τις συζητήσεις που δημιουργήθηκαν γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου και το Royal Lodge, όπου σύμφωνα με βρετανικά μέσα δεν καταβαλλόταν ενοίκιο επί δεκαετίες.

